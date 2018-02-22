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В правительстве хотят ограничить функции НБУ по монетарной политике

22 февраля 2018 года Источник:Finance.Ua

Первый вице-премьер Степан Кубив выступает за ограничение полномочий Национального банка Украины (НБУ) в проведении монетарной политики.

«Параметры инструментов монетарной политики, когда мы говорим об учетной ставке, целевом уровне инфляции, монетарных агрегатах, должны утверждаться ежегодно Советом по финансовой стабильности», — заявил С.Кубив в ходе обсуждения принципов стратегического реформирования государственного банковского сектора на заседании Кабинета Министров в среду.

«Мы не должны сегодня строить то или иное независимое учреждение от государства, от правительства, от Верховного Совета. Мы должны вместе работать в этом аспекте», — подчеркнул первый вице-премьер, некоторое время сам возглавлявший НБУ в первой половине 2014 года.

Совет по финансовой стабильности создан указом Президента в марте 2015 года. В его состав входят руководители НБУ, Минфина, Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, Нацкомфинуслуг и Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Решения совета имеют рекомендационный характер.

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