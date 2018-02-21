Сегодня 22 февраля 2018 года, 02:22

Недопущение достижения желаемого — наиболее действенный инструмент борьбы cо злоупотреблением процессуальными правами, убеждена судья КХС ВС, лектор LHS Лариса Рогач

Школа судебной практики Legal High School, посвященная новым правилам хозяйственного процесса, продолжает свою работу. «Злоупотребление процессуальными правами: действия, которые противоречат задачам судопроизводства, и их последствия» — с такой темой выступила судья Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда Лариса Рогач.

Лектор подчеркнула, что на предотвращение злоупотреблением процессуальными правами направлены и международные судейские стандарты. Один из них гласит: если сторона инициирует откровенно необоснованное производство, суд должен быть наделен полномочиями принимать решения по делу в упрощенном порядке и, если это уместно, налагать на эту сторону штраф или выносить решение о возмещении убытков, причиненных другой стороне.

Собственно, этот и другие международные судейские принципы нашли свое отображение в национальном законодательстве. Недопустимость злоупотребления процессуальными правами предусмотрена в статье 43 ХПК Украины. Так, участники судебного процесса и их представители должны добросовестно пользоваться процессуальными правами, злоупотребление процессуальными правами не допускается. В зависимости от конкретных обстоятельств, суд может признать злоупотребление процессуальными правами действиями, противоречащими задаче хозяйственного судопроизводства — справедливому, беспристрастному и своевременному решению судом споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности.

Лариса Рогач отметила, что суд должен быть активным непосредственным участником процесса, а не сторонним пассивным наблюдателем. Суд должен предпринимать меры для того, чтобы заседания проводились вовремя, задержки не допускались, кроме исключительных случаев и важных обстоятельств.

Как бороться со злоупотреблением процессуальными правами? Так, ХПК Украины предусматривает меры процессуального принуждения. Ими могут быть предупреждение, удаление из зала судебного заседания, временное изъятие доказательств для исследования судом, штраф. Но более действенным инструментом борьбы лектор считает недопущение достижения желаемого. Согласно части 3 статьи 43 ХПК Украины, если подача жалобы, заявления, ходатайства признается злоупотреблением процессуальными правами, суд с учетом обстоятельств дела имеет право оставить без рассмотрения или вернуть жалобу, заявление, ходатайство. «Суд обязан предпринимать меры для предотвращения злоупотребления процессуальными правами», — акцентировала внимание Лариса Рогач, подчеркнув, что это не право суда, а прямая обязанность.