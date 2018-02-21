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В хозпроцесс постепенно вводится институт раскрытия доказательств, отмечает партнер ЮК VB PARTNERS, лектор LHS Владимир Ващенко

21 февраля 2018 года Источник:Юридическая Практика

Вопросы доказательств в хозяйственном процессе в рамках специального курса Школы судебной практики Legal High School, посвященного новым процессуальным кодексам, проанализировал партнер ЮК VB PARTNERS Владимир Ващенко.

Проблематика доказывания актуальности не теряет: она была острой при применении предыдущей версии Хозяйственного процессуального кодека (ХПК) Украины и нуждается в пристальном изучении сейчас. Говоря о средствах доказывания, г-н Ващенко сравнил предыдущую редакцию ХПК и действующую. В новом ХПК, в перечне доказательств указаны, помимо письменных и вещественных (они существовали и ранее), электронные доказательства. Вместо заключений судебных экспертов появились заключения экспертов. Кроме того, раньше были пояснения представителей сторон и других лиц, принимающих участие в судебном процессе, теперь — показания свидетелей.

Что нам предложил по вопросу доказывания новый кодекс? Владимир Ващенко выделил следующие новеллы: признание обстоятельств участниками дела и правовая оценка судом; регламентированные сроки подачи доказательств; истребование доказательств судом, если участник обоснует невозможность их предоставления; направление доказательств другим участникам процесса; самостоятельное изучение судом веб-сайта (страницы) с целью установления и фиксирования его содержания (раньше стороны прибегали к услугам российских нотариусов для удостоверения страницы или веб-сайта — они, в отличие от украинских нотариусов, имеют такое право); изложение показаний свидетеля письменно в заявлении свидетеля, нотариальное заверение подписи свидетеля (г-н Ващенко подчеркнул, что такой позитивный опыт уже у них уже есть — суд принял заявление свидетеля); вызов свидетеля судом в случае противоречий данных, указанных в заявлении, и других доказательств; допрос сторон, третьих лиц и их представителей по их согласию (по словам лектора, реализация этого положения пока вызывает сомнения); письменный опрос участников дела (действует правило «10 вопросов»); возможность подачи письменных доказательств в электронных копиях, удостоверенных ЭЦП; подача информации в электронной (цифровой) форме как электронных доказательств; возможность предоставления электронных доказательств в оригинале или электронной копии, удостоверенной ЭЦП; проведение экспертизы по заказу участников дела; заключение эксперта в отрасли права (о чем, к слову, детально говорилось на предыдущей лекции).

По словам Владимира Ващенко, постепенно внедряется институт раскрытия доказательств. Судьи уже не должны принимать участие в поиске доказательств — они выступают в роли арбитров и исследователей доказательств, предоставленных сторонами. Новый ХПК Украины изменил подходы к принципу состязательности сторон. Теперь каждая сторона должна доказывать обстоятельства. Каждая сторона несет риск наступления последствий, связанных с совершением или несовершением ею процессуальных действий. Участники дела обязаны подавать все имеющиеся у них доказательства в порядке и в сроки, установленные законом или судом, не имеют права скрывать доказательства. Институт раскрытия доказательств заключается еще и в том, что суд не может собирать доказательства по собственной инициативе (статья 74 ХПК Украины), сроки подачи доказательств регламентированы (статья 80 ХПК Украины), доказательства другим участникам дела направляются заблаговременно; установлена возможность истребования доказательств судом по ходатайству участника дела (в порядке статьи 81 ХПК Украины) и определены последствия неподачи истребованных судом доказательств; предусмотрены требования относительно заявления свидетеля (статья 88 ХПК Украины).

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