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КМУ одобрил законопроект о новом административно-территориальном устройстве Украины

21 февраля 2018 года Источник:Цензор.НЕТ

Правительство одобрило законопроект «О принципах административно-территориального устройства Украины». Это один из 17 приоритетных законопроектов, которые составляют законодательный маршрут децентрализации. Об этом сообщается на правительственном портале.

«Сегодня правительство поддержало нашу законодательную инициативу — проект Закона «О принципах административно-территориального устройства Украины». Он законодательно регулирует вопрос относительно порядка создания, ликвидации, установления и изменения границ административно-территориальных единиц, названий населенных пунктов и отнесения их к определенным категориям», — заявил Геннадий Зубко, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины.

По его словам, согласно законопроекту, устанавливается трехуровневая система территориального устройства Украины. В нее входят региональный уровень (АР Крым и области), субрегиональный уровень (районы) и базовый уровень — общины.

Г.Зубко отметил, что законопроект ликвидирует дублирование полномочий районного совета и РГА с органами местного самоуправления ОТО и исключает избыточные расходы на содержание РГА. Также он повысит качество предоставления услуг за счет увеличения финансирования местного самоуправления, в том числе и в части создания госпитальных округов и нового образовательного пространства. Это, по словам министра, является необходимым условием для дальнейшей успешной децентрализации.

На Украине до сих пор действует закон об административно-территориальном устройстве, который был принят еще в 1981 году Указом Президиума Верховного Совета Украинской УССР.

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