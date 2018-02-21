Сегодня 22 февраля 2018 года, 02:22

Вице-премьер-министр сообщил о предложенном механизме гарантированной господдержки территориальных общин

Одобрение правительством нового законопроекта о финансовой поддержке государством добровольного объединения территориальных общин сел, поселков, городов предполагает гарантирование государством минимального размера финансовой помощи ОТО, создание условий для обеспечения равномерного распределения субвенции между ОТО, созданными в разные годы, что позволит общинам эффективно планировать свое развитие. Об этом сообщил вице-премьер-министр — министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.

«Согласно законопроекту, государство будет осуществлять финансовую поддержку добровольного объединения территориальных общин путем предоставления ОТО субвенции в течение пяти лет, начиная с года, следующего после объединения. Эти новации будут способствовать повышению качества предоставления услуг, созданию ЦПАП, восстановлению социальных объектов, школ, детсадов, инфраструктуры, внедрению энергоэффективных мероприятий и т.д.», — сообщил Геннадий Зубко.