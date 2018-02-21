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В МЭРТ готовы прислушаться к потребностям бизнеса и помочь в отношениях с ЕС

21 февраля 2018 года Источник:УКРИНФОРМ

В Министерстве экономического развития и торговли готовы прислушаться к бизнесу и помогать в отношениях с ЕС во взаимной интеграции или реализации условий соглашения об ассоциации. Об этом на Европейском региональном форуме «Украинский бизнес в системе европейских цепочек добавленной стоимости и создании новых потоков ценностей» в рамках European Union Industry Day сказал заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов.

«Мне не очень нравится позиция, когда бизнес обращается к государству с концепцией: определите концепцию развития, скажите нам, что делать. Я считаю, что диалог должен быть наоборот. Мы готовы слушать от бизнеса, что он хочет по той или иной индустрии и где мы можем помочь в отношениях с ЕС, в нашей взаимной интеграции или реализации условий соглашения об ассоциации», — сказал М.Нефедов.

Он напомнил, что в 2017 году экспорт товаров с Украины увеличился на 19%, происходит переориентация украинских производителей со стран СНГ на европейский рынок.

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