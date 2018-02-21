Госбюро расследований объявило о проведении конкурса по формированию Совета общественного контроля

Государственное бюро расследований объявляет о проведении конкурса по формированию Совета общественного контроля. Об этом сообщается на странице Госбюро расследований в соцсети.
«С 21 февраля по 7 марта включительно общественные объединения, которые действуют в соответствии с Законом Украины «Об общественных объединениях» и которые не менее двух лет ведут деятельность, связанную с правозащитной сферой, могут подавать свои кандидатуры», — идет речь в сообщении.
Одно общественное объединение может подать только одну кандидатуру. Требования и необходимые документы от общественных объединений детально прописаны в объявлении. Состав Совета будет формироваться путем рейтингового голосования за каждую кандидатуру на учредительном собрании, которое состоится 30 марта. Каждый кандидат должен присутствовать лично и принять участие в голосовании. С перечнем документов, которые необходимо предоставить для участия в отборе, можно ознакомиться по ссылке.
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