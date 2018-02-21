ССУ попросил незамедлительно создать Службу судебной охраны

В Совете судей Украины отреагировали на слова министра внутренних дел Арсена Авакова о намерении прекратить охрану судов сотрудниками Национальной полиции и Национальной гвардии.
Так, в ССУ слова министра назвали давлением на судебную ветвь власти. В то же время в Совете судей отметили, что взаимодействие судебных органов, Национальной полиции Украины и Национальной гвардии Украины имеет определяющее значение для безопасности посетителей судов, участников судебных процедур, судей, работников аппаратов судов, работников Национальной полиции Украины и Национальной гвардии Украины.
«Совет судей Украины подчеркивает, что промедление с образованием Службы судебной охраны является одной из причин незаконных действий лиц в судебных учреждениях и возле них и способствует возникновению конфликтных ситуаций, от которых страдают граждане — посетители суда, работники судов и правоохранители», — идет речь в сообщении.
В связи с вышеперечисленным Совет судей Украины обратился в Государственную судебную администрацию Украины относительно исполнения решения Совета судей Украины от 7 декабря 2017 года №78 о немедленном создании Службы судебной охраны.
Также в ССУ обратились к Министерству внутренних дел Украины с требованием обеспечить соблюдение общественного порядка в судебных учреждениях.
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