Сегодня 22 февраля 2018 года, 02:23

КГГА хочет обязать водителей маршруток носить форменную одежду

Киевская городская государственная администрация намерена обязать частных перевозчиков, работающих в режиме маршрутного такси, обеспечить водителей форменной одеждой. Об этом сообщили представители департамента транспортной инфраструктуры КГГА.

На данный момент в департаменте готовится конкурс на перевозку пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования в режиме маршрутного такси.

Для перевозчиков, которые намерены принимать участие в конкурсе, планируется установить условия относительно пассажировместимости не менее 21 сидящего пассажира, оборудования не менее двух входов с автоматическим открыванием дверей, оборудования электронными информационными табло.

Также перевозчик обязан оборудовать автоматизированную систему безналичного расчета на автобусах и обеспечить водителей однотипной форменной одеждой.

Напомним: в ноябре прошлого года после смертельного ДТП с участием маршрутки мэр Киева Виталий Кличко поручил провести комплексную проверку лицензий и стандартов работы частных маршрутных такси в столице.

В ходе проверки был выявлен ряд существенных недостатков, касающихся организации и контроля со стороны департамента транспортной инфраструктуры, а также неэффективной работы со стороны коммунальной службы перевозок. В частности, указано, что по состоянию на середину ноября отсутствуют законные основания на обслуживание перевозчиками в режиме маршрутного такси 40% маршрутов (67 из 166 существующих).