Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 22 февраля 2018 года, 02:23

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Большая Палата ВС может пересмотреть позицию ВСУ, касающуюся ипотечных споров

21 февраля 2018 года Источник:Юридическая Практика

Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда просит Большую Палату отступить от правовой позиции Верховного Суда Украины по ипотечным спорам. «Правильное по сути и справедливое судебное решение не должно отменяться только ради правового пуризма», — озвучили мотивы пересмотра судьи. Об этом сообщается на портале «Судебная власть Украины».

В деле было доказано, что заемщик нарушил кредитные обязательства и допустил задолженность, в кассационной жалобе это не опровергалось. То есть право кредитора было нарушено действиями заемщика, подчеркивают судьи ВС. Кассационная жалоба мотивирована тем, что судом в нарушение положений статьи 39 Закона Украины «Об ипотеке» при принятии решения не была указана начальная цена предмета ипотеки для его дальнейшей реализации в денежном выражении, тем самым не учтена правовая позиция Верховного Суда Украины, изложенная в постановлении №6-1935цс15 от 7 октября 2015 года.

Вопрос сводился главным образом к следующему: может ли цена предмета ипотеки указываться в решении суда или же она может быть определена исполнителем путем привлечения оценщика? Это особенно важно для случаев, когда стоимость имущества изменяется на момент реализации предмета ипотеки.

Как считают в ВС, решение суда нижестоящей инстанции было отменено на формальных основаниях. «Какого-либо системного, общеобязательного значения определение цены предмета ипотеки в денежном выражении в резолютивной части решения суда не имеет», — говорится в сообщении.

Ссылаясь на решения Европейского суда по правам человека в решениях «Sutyazhnik v. Russia» от 29 июля 2009 года и «Esertas v. Lithuania» от 31 мая 2012 года, судьи отметили, что «не нужно отменять правильное по сути решение суда только ради правового пуризма».

При этом необходимо учитывать, с какой целью лицо обращается в суд, и выяснить, действительно ли нарушено право лица. Согласно процессуальному законодательству, лицо может обратиться в суд за защитой своего гражданского права, но только в случае его нарушения, непризнания или оспаривания.

В связи с этим ВС в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда решил передать на рассмотрение Большой Палаты ВС дело №235/3619/15-ц, приняв соответствующее определение от 25 января с.г.

«Таким образом, коллегия судей считает необходимым передать дело на рассмотрение Большой Палаты Верховного Суда для рассмотрения дела и отступления от правовой позиции Верховного Суда Украины», — говорится в документе. Также коллегия считает, что имеются достаточно аргументированные основания для отступления от вывода о применении нормы права (статья 39 Закона Украины «Об ипотеке») в подобных правоотношениях, изложенных в постановлениях ВСУ.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Комментарии:»

смешно смотреть 21 февраля 2018 года 15:18 #

как люди, которые в этому привели практику, а теперь сами с собой же и борются...

Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 8 (1052) от 20/02/18 Свежий номер

Гражданское право и процесс

№ 8 (1052)
Государство и юристы

Сезонная работа

Отрасли практики

Составить факт

Судебная практика

Строго по телу

Тема номера:

Пресечь линию

Архив голосованийVox Populi

Нужен ли Украине отдельный антикоррупционный суд?

Каждый суд должен быть антикоррупционным

Да, это должен быть отдельный суд первой инстанции

Да, но следует повысить требования к судьям, а избираться они должны на короткий срок, без права повторного избрания

Антикоррупционным должно быть законодательство, тогда название суда не имеет значения

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • АФ «Династия»
Пресс-релизы

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2017» в номинации «Финансист года»

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2017» в номинации «Деятель искусств года»

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2017» в номинации «Менеджер года»

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом