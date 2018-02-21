Сегодня 22 февраля 2018 года, 02:23

Большая Палата ВС может пересмотреть позицию ВСУ, касающуюся ипотечных споров

Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда просит Большую Палату отступить от правовой позиции Верховного Суда Украины по ипотечным спорам. «Правильное по сути и справедливое судебное решение не должно отменяться только ради правового пуризма», — озвучили мотивы пересмотра судьи. Об этом сообщается на портале «Судебная власть Украины».

В деле было доказано, что заемщик нарушил кредитные обязательства и допустил задолженность, в кассационной жалобе это не опровергалось. То есть право кредитора было нарушено действиями заемщика, подчеркивают судьи ВС. Кассационная жалоба мотивирована тем, что судом в нарушение положений статьи 39 Закона Украины «Об ипотеке» при принятии решения не была указана начальная цена предмета ипотеки для его дальнейшей реализации в денежном выражении, тем самым не учтена правовая позиция Верховного Суда Украины, изложенная в постановлении №6-1935цс15 от 7 октября 2015 года.

Вопрос сводился главным образом к следующему: может ли цена предмета ипотеки указываться в решении суда или же она может быть определена исполнителем путем привлечения оценщика? Это особенно важно для случаев, когда стоимость имущества изменяется на момент реализации предмета ипотеки.

Как считают в ВС, решение суда нижестоящей инстанции было отменено на формальных основаниях. «Какого-либо системного, общеобязательного значения определение цены предмета ипотеки в денежном выражении в резолютивной части решения суда не имеет», — говорится в сообщении.

Ссылаясь на решения Европейского суда по правам человека в решениях «Sutyazhnik v. Russia» от 29 июля 2009 года и «Esertas v. Lithuania» от 31 мая 2012 года, судьи отметили, что «не нужно отменять правильное по сути решение суда только ради правового пуризма».

При этом необходимо учитывать, с какой целью лицо обращается в суд, и выяснить, действительно ли нарушено право лица. Согласно процессуальному законодательству, лицо может обратиться в суд за защитой своего гражданского права, но только в случае его нарушения, непризнания или оспаривания.

В связи с этим ВС в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда решил передать на рассмотрение Большой Палаты ВС дело №235/3619/15-ц, приняв соответствующее определение от 25 января с.г.

«Таким образом, коллегия судей считает необходимым передать дело на рассмотрение Большой Палаты Верховного Суда для рассмотрения дела и отступления от правовой позиции Верховного Суда Украины», — говорится в документе. Также коллегия считает, что имеются достаточно аргументированные основания для отступления от вывода о применении нормы права (статья 39 Закона Украины «Об ипотеке») в подобных правоотношениях, изложенных в постановлениях ВСУ.