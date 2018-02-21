Использование религиозных символов в рекламе, безусловно, может затрагивать убеждения носителей соответствующей религии, однако наказание рекламодателя за такие деяния свидетельствует о нарушении свободы выражения мнений, гарантированной статьей 10 Конвенции о защите прав человека и основоположных свобод. Об этом идет речь в решении Европейского суда по правам человека по делу «ООО «Секмадениз» против Литвы». В частности, Евросуд отметил, что те, кто в плюралистическом обществе выбирает свободу проявлять свою религию, не могут ожидать, что они будут защищены от критики, и должны также принимать иные религиозные доктрины.
Подробнее о решении по настоящему делу читайте в свежем выпуске газеты «Судебный вестник» №2 за февраль 2018 года, в статье «Це просто бізнес».
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Никого изменения позиции нет! ЕСПЧ все так же широко трактует право на свободу выражения взглядов, если только речь не идет о "заведомо оскорбительной" или "вызывающей ненависть" информации (gratuitously offensive or inciting hatred). http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-180506
рр
раніше було інша практика
Нужен ли Украине отдельный антикоррупционный суд?
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ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2017» в номинации «Финансист года»
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2017» в номинации «Деятель искусств года»
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2017» в номинации «Менеджер года»
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