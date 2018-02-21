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Свобода выражения взглядов обязывает носителей одной религии быть толерантными к критике и иным религиозным доктринам — Евросуд

21 февраля 2018 года Источник:Юридическая Практика

Использование религиозных символов в рекламе, безусловно, может затрагивать убеждения носителей соответствующей религии, однако наказание рекламодателя за такие деяния свидетельствует о нарушении свободы выражения мнений, гарантированной статьей 10 Конвенции о защите прав человека и основоположных свобод. Об этом идет речь в решении Европейского суда по правам человека по делу «ООО «Секмадениз» против Литвы». В частности, Евросуд отметил, что те, кто в плюралистическом обществе выбирает свободу проявлять свою религию, не могут ожидать, что они будут защищены от критики, и должны также принимать иные религиозные доктрины.

Подробнее о решении по настоящему делу читайте в свежем выпуске газеты «Судебный вестник» №2 за февраль 2018 года, в статье «Це просто бізнес».

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Комментарии:»

ЭВМ 21 февраля 2018 года 16:17 #

Никого изменения позиции нет! ЕСПЧ все так же широко трактует право на свободу выражения взглядов, если только речь не идет о "заведомо оскорбительной" или "вызывающей ненависть" информации (gratuitously offensive or inciting hatred). http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-180506

ай яй яй 21 февраля 2018 года 15:23 #

рр

Зміна позиції!!! 21 февраля 2018 года 15:23 #

раніше було інша практика

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