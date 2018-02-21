Сегодня 22 февраля 2018 года, 02:23

Свобода выражения взглядов обязывает носителей одной религии быть толерантными к критике и иным религиозным доктринам — Евросуд

Использование религиозных символов в рекламе, безусловно, может затрагивать убеждения носителей соответствующей религии, однако наказание рекламодателя за такие деяния свидетельствует о нарушении свободы выражения мнений, гарантированной статьей 10 Конвенции о защите прав человека и основоположных свобод. Об этом идет речь в решении Европейского суда по правам человека по делу «ООО «Секмадениз» против Литвы». В частности, Евросуд отметил, что те, кто в плюралистическом обществе выбирает свободу проявлять свою религию, не могут ожидать, что они будут защищены от критики, и должны также принимать иные религиозные доктрины.

Подробнее о решении по настоящему делу читайте в свежем выпуске газеты «Судебный вестник» №2 за февраль 2018 года, в статье «Це просто бізнес».