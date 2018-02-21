Сегодня 22 февраля 2018 года, 02:23

Судья Хозсуда г.Киева, лектор LHS Татьяна Васильченко рассказала об особенностях общего, упрощенного, приказного производства в хозпроцессе

«От формы к содержанию: особенности общего, упрощенного, приказного производства в хозяйственном процессе» — с такой темой в рамках Школы судебной практики Legal High School выступила судья Хозяйственного суда г.Киева Татьяна Васильченко.

В начале лекции судья проанализировала нюансы приказного производства. Судебный приказ является особой формой судебного решения (пункт 4 части 1 статьи 232 ХПК Украины). Судебный приказ может быть выдан только по требованию о взыскании денежной задолженности по договору, составленному в письменной (в том числе электронной) форме, если сумма не превышает 100 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц. В 2018 году эта сумма составляет 176 200 грн. Г-жа Васильченко обратила внимание слушателей на форму и содержание заявления о выдаче судебного приказа: законодательство предусматривает четкие требования к форме и содержанию, и если законодательство требует указывать в заявлении электронную почту, а вы ее не знаете, то не игнорируйте это требование, а так и пишете — не знаете.

Затем лектор детально остановилась на правах и обязанностях должника и взыскателя, основаниях для отказа в выдаче судебного приказа, последствиях отказа в выдаче приказа, порядке рассмотрения заявлений о выдаче приказа и других вопросах.

Говоря об исковом производстве, судья напомнила, что в исковом заявлении истец излагает свои требования относительно предмета спора и их обосновывает их; исковое заявление подается в письменной форме и подписывается истцом или его представителем, или другим лицом, которому законом предоставлено право обращения в суд в интересах другого лица. Татьяна Васильченко подробно рассказала о содержании искового заявления и подчеркнула, что истец обязан изложить обстоятельства, которыми он обосновывает свои требования, предоставить доказательства, подтверждающие эти обстоятельства, правовые основания иска. Лектор отметила, что предоставление доказательств — это прямая обязанность истца, следует подавать оригиналы доказательств или надлежащим образом их заверенные копии (копия должна содержать отметку «согласно оригиналу», дату, подпись, должностное положение лица, фамилию, имя). Также лектор раскрыла нюансы отзыва искового заявления, ответа на отзыв и возражения на отзыв.

Татьяна Васильченко посоветовала обращать особое внимание на определение об открытии производства. Это самый первый основной документ, где устанавливаются все сроки, в течение которых суд может обязать предоставить доказательства в порядке статьи 74 ХПК Украины (г-жа Васильченко называет это доказыванием негативных фактов). При подаче иска истец вправе ходатайствовать о рассмотрении дела по правилам упрощенного искового производства (если такое рассмотрение допускается ХПК Украины).

Лектор отметила, что суд, отказывая в открытии производства на том основании, что заявление не подлежит рассмотрению по правилам хозяйственного судопроизводства, должен разъяснить заявителю, к юрисдикции какого суда относится рассмотрение дела, и перечислила случаи, когда суд не имеет права отказать в открытии производства. Во-первых, если есть решение третейского суда, международного коммерческого арбитража, принятое в пределах их компетенции. Во-вторых, если есть решение суда иностранного государства или международного коммерческого арбитража, признанного в нашем государстве.

Упрощенное исковое производство, как напомнила судья, предназначено для рассмотрения малозначительных дел, дел незначительной сложности и других дел, для которых приоритетным является быстрое решение дела. Если истец ходатайствует об упрошенном порядке искового производства, стоит указывать и мотивы такого ходатайства. Суд предоставляет время ответчику для подачи возражения на ходатайство об упрощенном производстве.

Разъясняя особенности рассмотрения дела в порядке упрощенного искового производства с проведением судебного заседания, судья попросила обращать внимание на определения судов: если в документе указано «с вызовом сторон», то стороны обязаны явиться. Неявка по вызову суда влечет за собой негативные последствия. Если в определении указано «с уведомлением сторон», то явка не является обязательством сторон.