Количество попыток незаконного пересечения границы ЕС снизилось до минимального показателя за четырехлетний период

В 2017 году общее количество незаконных пересечений границ в ЕС сократилось до самого низкого показателя за последние четыре года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на аналитический отчет Европейского агентства охраны внешних границ Frontex.
В прошлом году было зафиксировано 204 700 случаев нелегального пересечения внешних границ Европейского Союза. В отчете отмечается, что значительно снизилось число нелегальных мигрантов, которые пытались пересечь границу в районе Средиземноморья и Балкан, хотя это направление все еще остается активным и опасным. В то же время в отчете говорится о росте числа незаконных мигрантов из Марокко, Алжира и Туниса.
Также в отчете указывается, что более чем в 183 тысячах случаев было отказано в пересечении границы с ЕС.
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