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Генпрокурор создает департамент процессуального руководства

Генеральный прокурор Юрий Луценко поручил создать Департамент процессуального руководства уголовных производств, которые находятся в компетенции Государственного бюро расследований. Об этом он сообщил 21 февраля на пресс-конференции по итогам 2017 года.

Ю.Луценко отметил, что разграничены функции досудебного следствия и надзора за ним. Генпрокурор надеется, что до конца года будет создано Государственное бюро расследований, а пока ГПУ будет выполнять и следственные функции.

«Мы должны принять решение о создании Департамента процессуального руководства уголовных производств, которые расследуются ГБР и органом, временно исполняющим его функции. Ставлю задачу до 15 апреля руководству аппарата подготовить соответствующие организационные и кадровые документы», — сказал Ю.Луценко.

Реформы будут продолжаться, в частности, относительно независимого аудита, добавил он.

«В нашей стране еще никто, ни один государственный орган, за исключением Администрации Президента, не прошел такого аудита... В этом году этот аудит должен состояться, чтобы мы определили, какие подразделения (ГПУ) перегружены, какие имеют меньший объем работы, чем персонала, а какие дублируют работу друг друга», — сказал Ю.Луценко.

«До конца года электронная система документооборота должна прекратить советские привычки... Важно соединить наш электронный реестр ЕРДР с электронной базой судов, возможно, и МВД, и обеспечить электронное уголовное производство. Было бы важно сделать это именно в этом году», — заявил он.

По словам генпрокурора, в целом «сопротивление системы было преодолено, и мы уже имеем другую прокуратуру» — численность органа уменьшилась на 20%. Он заверил, что будет проведена спецподготовка прокуроров.

«На конкурсной основе сформирована по-новому Генеральная инспекция, назначены 80 ее сотрудников, которые выполняют функцию очистки изнутри. Привлечены к ответственности 24 человека... Заработал Совет прокуроров», — отметил г-н Луценко.

Кроме того, по его словам, эффективность следственной работы улучшилась по сравнению с 2016 годом.