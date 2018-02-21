Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 22 февраля 2018 года, 02:22

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Генпрокурор создает департамент процессуального руководства

21 февраля 2018 года Источник:«Украинская правда»*

Генеральный прокурор Юрий Луценко поручил создать Департамент процессуального руководства уголовных производств, которые находятся в компетенции Государственного бюро расследований. Об этом он сообщил 21 февраля на пресс-конференции по итогам 2017 года.

Ю.Луценко отметил, что разграничены функции досудебного следствия и надзора за ним. Генпрокурор надеется, что до конца года будет создано Государственное бюро расследований, а пока ГПУ будет выполнять и следственные функции.

«Мы должны принять решение о создании Департамента процессуального руководства уголовных производств, которые расследуются ГБР и органом, временно исполняющим его функции. Ставлю задачу до 15 апреля руководству аппарата подготовить соответствующие организационные и кадровые документы», — сказал Ю.Луценко.

Реформы будут продолжаться, в частности, относительно независимого аудита, добавил он.

«В нашей стране еще никто, ни один государственный орган, за исключением Администрации Президента, не прошел такого аудита... В этом году этот аудит должен состояться, чтобы мы определили, какие подразделения (ГПУ) перегружены, какие имеют меньший объем работы, чем персонала, а какие дублируют работу друг друга», — сказал Ю.Луценко.

«До конца года электронная система документооборота должна прекратить советские привычки... Важно соединить наш электронный реестр ЕРДР с электронной базой судов, возможно, и МВД, и обеспечить электронное уголовное производство. Было бы важно сделать это именно в этом году», — заявил он.

По словам генпрокурора, в целом «сопротивление системы было преодолено, и мы уже имеем другую прокуратуру» — численность органа уменьшилась на 20%. Он заверил, что будет проведена спецподготовка прокуроров.

«На конкурсной основе сформирована по-новому Генеральная инспекция, назначены 80 ее сотрудников, которые выполняют функцию очистки изнутри. Привлечены к ответственности 24 человека... Заработал Совет прокуроров», — отметил г-н Луценко.

Кроме того, по его словам, эффективность следственной работы улучшилась по сравнению с 2016 годом.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 8 (1052) от 20/02/18 Свежий номер

Гражданское право и процесс

№ 8 (1052)
Государство и юристы

Сезонная работа

Отрасли практики

Составить факт

Судебная практика

Строго по телу

Тема номера:

Пресечь линию

Архив голосованийVox Populi

Нужен ли Украине отдельный антикоррупционный суд?

Каждый суд должен быть антикоррупционным

Да, это должен быть отдельный суд первой инстанции

Да, но следует повысить требования к судьям, а избираться они должны на короткий срок, без права повторного избрания

Антикоррупционным должно быть законодательство, тогда название суда не имеет значения

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

Пресс-релизы

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2017» в номинации «Финансист года»

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2017» в номинации «Деятель искусств года»

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2017» в номинации «Менеджер года»

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом