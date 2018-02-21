Стал известен размер возмещенного НДС

В 2017 году органы казначейства перечислили украинскому бизнесу 120 миллиардов гривен в виде возмещения НДС, что на 26 млрд грн больше по сравнению с 2016 годом. Об этом заявила во время публичного отчета деятельности Государственной казначейской службы Украины за прошлый год руководитель ведомства Татьяна Слюз.
«В 2017 году мы возместили 120 млрд грн, в 2016 году возместили 94 млрд грн», — рассказала она.
По ее словам, лидером по возмещению НДС остается город Киев, поскольку именно здесь сосредоточены крупные налогоплательщики. Далее за Киевом следуют Запорожская и Днепропетровская области.
«Если посмотреть по налогоплательщикам, то это в основном экспортеры», — отметила чиновница.
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