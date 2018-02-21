Сегодня, 21 февраля с.г., на специальном пленарном заседании Конституционного Суда Украины председателем Конституционного Суда Украины избран Шевчук Станислав Владимирович. Об этом сообщается на сайте КСУ.
Отметим: Шевчук С.В. назначен судьей Конституционного Суда Украины 13 марта 2014 года. Г-н Шевчук имеет степень доктора юридических наук, профессор, член-корреспондент Национальной Академии правовых наук Украины. Был судьей Европейского суда по правам человека от Украины.
Сохранить:
Контакты:
Нужен ли Украине отдельный антикоррупционный суд?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2017» в номинации «Деятель искусств года»
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2017» в номинации «Менеджер года»
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2017» в номинации «Мэр года»
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: