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КМУ решил повысить пенсии военным до принятия соответствующего закона

21 февраля 2018 года Источник:LB.ua

Кабинет Министров Украины решил повысить пенсии военнослужащим до принятия соответствующего закона, по временной схеме. Об этом сказал премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства.

«Мы работали долго, чтобы найти варианты решений, чтобы хотя бы временно и повысить пенсии военнослужащим и сделать это без изменений в законодательство. Мы сделали это, и сегодня мы примем решение повысить пенсии для военнослужащих в среднем на 1500 гривен. Также я обещал, что пенсия будет повышена с 1 января 2018 года, и я очередное обещание выполняю. Весь перерасчет будет осуществлен с 1 января», — заявил премьер-министр.

При этом он призвал Верховный Совет принять закон, который позволит сделать это повышение постоянным.

Напомним: с 1 октября пенсии повысили всем категориям пенсионеров, кроме военных и работников силовых органов. Законопроект по перерасчету пенсий для этой категории Минсоцполитики должно было подать в Верховный Совет до 1 ноября, но не сделало этого. В ряде городов в связи с этим прошли акции протеста военных пенсионеров.

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