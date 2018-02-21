Сегодня 21 февраля 2018 года, 12:27

Большинство дел, переданных на рассмотрение Большой Палаты, касаются проблемы разграничения юрисдикций — судья КХС ВС, лектор LHS Татьяна Дроботова

Школа судебной практики Legal High School, в рамках которой детально изучаются новые процессуальные кодексы, продолжает свою работу. Сегодняшний модуль посвящен новеллам Хозяйственного процессуального кодекса (ХПК) Украины. Об особенностях апелляционного и кассационного пересмотра решений рассказала судья Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда Татьяна Дроботова. Она подчеркнула, что в новом ХПК кардинально поменялся подход к процессу, по-другому изложен текст кодекса, изменилось даже количество статей.

Говоря о субъектах апелляционного обжалования, г-жа Дроботова обратила внимание, что помимо участников дела подать такую жалобу могут лица, которые не принимали участия в деле, если суд решил вопрос об их правах, интересах и (или) обязанностях. Не нужно забывать и о том, что перечень определений, которые могут быть обжалованы в суде апелляционной инстанции, сокращен (их список определен в статье 255 ХПК Украины).

В новом кодексе предусмотрено, что апелляционная жалоба подается непосредственно в суд апелляционной инстанции (кассационная — в кассационный суд ВС), но переходными положениями кодексами установлен переходный период, то есть апелляционную жалобу следует подавать пока через суд первой инстанции (кассационную — через суд апелляционной). Несмотря на то что в Верховный Суд уже поступают кассационные жалобы напрямую, судья советует подавать их все же через апелляционную инстанцию — так быстрее.

Сегодня лицо, подавшее апелляционную жалобу, имеет право дополнить или изменить ее содержание на протяжении срока апелляционного обжалования (20 дней). Лектор отметила, что участники дела имеют право присоединиться к апелляционной жалобе, поданной лицом, на стороне которого они выступали. Судья подчеркнула: если ваши доводы одинаковые, нет оснований подавать новую апелляционную или кассационную жалобу.

Много вопросов, возникающих в ходе судебных заседаний, касаются, по словам Татьяны Дроботовой, подтверждения полномочий адвокатов. В соответствии с ХПК Украины полномочия адвоката как представителя подтверждаются доверенностью или ордером, выданным согласно Закону Украины «Об адвокатуре и адвокатской детальности». А в соответствии с законодательством об адвокатуре адвокатская деятельность осуществляется на основании договора о предоставлении правовой помощи. Судья рекомендует адвокатам приносить на судебные заседания полный пакет документов: если доверенность оформлена ненадлежащим образом, возникнет необходимость изучения других документов, подтверждающих полномочия адвоката. Слушатели Legal High School сетовали на то, что у разных юрисдикций разные требования. Г-жа Дроботова согласилась, но попросила отнестись с пониманием, ведь это период становления.

При кассационном рассмотрении, как подчеркнула лектор, суд кассационной инстанции в исключительных случаях может выйти за пределы жалобы. Так, часть 4 статьи 300 ХПК Украины предусматривает, что суд не ограничен доводами и требованиями кассационной жалобы, если во время рассмотрения дела будет выявлено нарушение норм процессуального права, что является основанием для отмены решения, или неправильное применение норм материального права.

Татьяна Дроботова посоветовала присутствующим изучить новые ставки судебного сбора и обратить внимание на дела, которые переданы в Большую Палату: определение КХС ВС от 9 февраля 2018 года №910/13823/16, определение КХС ВС от 1 февраля 2018 года №910/24198/16, определение КХС ВС от 6 февраля 2018 года №910/8132/17, определение КХС ВС от 29 января 2018 года №914/881/17, определение КХС ВС от 6 февраля 2018 года №904/2796/17, определение КГС ВС от 18 января 2018 года №520/15749/14-ц, определение КГС ВС от 18 января 2018 года №660/612/16-ц, определение КГС ВС от 16 января 2018 года №522/3454/16, определение КХС ВС от 24 января 2018 года №910/10156/17. Судья отметила, что большинство этих дел касаются проблем разграничения юрисдикций.

В завершение лекции судья порекомендовала основательно готовиться к судебным заседаниям, тщательно подойти к вопросу составления кассационной жалобы (не переписывать апелляционную жалобу или исковое заявление). «Как только ХПК заработает в полной мере, участники процесса осознают, что существует много фильтров, которые будут применяться хозяйственными судами», — предупредила г-жа Дроботова.