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ГАСИ и BRDO будут совместно модернизировать системы контроля и надзора в строительстве

21 февраля 2018 года Источник:LB.ua

Госархстройинспекция и BRDO объединяют усилия в поиске механизмов совершенствования работы строительного сектора Украины. Соответствующий Меморандум о сотрудничестве был подписан сегодня.

Согласно Меморандуму, цель сотрудничества ГАСИ и BRDO состоит в определении основ модернизации и совершенствовании нормативно-правовой базы системы государственного надзора (контроля) в сфере градостроительной деятельности, а также в создании благоприятной среды для осуществления хозяйственной деятельности, развития малого и среднего предпринимательства и привлечения инвестиций в отрасль строительства.

Госархстройинспекция также приобщается к работе по наполнению и совершенствованию пилотного модуля планирования мероприятий государственного надзора (контроля) — ИАС ГНК, в частности, относительно внесения информации о плановых проверках.

«Потребность изменения подходов к контролю в строительстве уже давно назрела, поэтому ГАСИ изучает вопрос пересмотра системы инспекционных функций. Основная идея — это ориентация не на выявление, а на предотвращение совершения нарушений в сфере градостроительства. То есть переход от карательного вектора к партнерской работе с бизнесом, предоставлению максимальной консультативной поддержки. Такой подход повысит качество и безопасность строящихся объектов, будет способствовать доверию к контролирующим органам со стороны украинских и иностранных застройщиков, а также общественности. А в совокупности с качественными разрешительными процедурами будет стимулировать строительные процессы в стране», — отметил председатель Госархстройинспекции Алексей Кудрявцев.

«Для самой инспекции работа в системе ИАС — это возможность планировать и принимать решения по развитию системы государственного контроля, формировать государственную политику в своей сфере на основе серьезной аналитики, — отметил глава BRDO Алексей Гончарук. — Такая активная позиция Государственной архитектурно-строительной инспекции свидетельствует о том, что система контроля и надзора готова к переформатированию в рискориентированную систему и к внедрению качественных изменений в регуляторном поле».

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