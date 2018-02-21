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Противопожарную декларацию можно подать онлайн

Кабинет Министров Украины откорректировал Порядок подачи и регистрации декларации соответствия материально-технической базы субъекта хозяйствования требованиям законодательства по вопросам пожарной безопасности (№440 от 05.06.2013). Данный Порядок приведен в соответствие с Законами Украины «Об административных услугах» (№5203-VI от 06.09.2012) и «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно использования печатей юридическими лицами и физическими лицами — предпринимателями» (№1982- VIII от 23.03.2017).

Так, уточняется, что декларация заполняется предприятием и подается им или направляется заказным письмом по месту нахождения объекта (объектов) недвижимости к администратору центра предоставления админуслуг или ГСЧС (разрешительного органа) или через Единый государственный портал админуслуг, в частности через интегрированную с ним информационную систему ГСЧС.

Кроме того, отмечается следующее: если декларация не соответствует установленной форме, ГСЧС (ее территориальный орган) возвращает ее субъекту хозяйствования для доработки тем же способом, которым была подана декларация. В случае если ГСЧС (ее территориальным органом) в системе не зарегистрирована декларация и не направлена субъекту хозяйствования для доработки, право на совершение действий относительно осуществления хозяйственной деятельности возникает на следующий день после окончания срока, установленного для регистрации декларации. В таком случае декларация считается зарегистрированной.

Также субъекту хозяйствования предоставлена возможность не заверять декларацию оттиском своей печати или в случае отсутствия печати — нотариально.

Стоит отметить, что форма декларации соответствия требованиям пожарной безопасности изложена в новой редакции.