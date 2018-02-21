Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 21 февраля 2018 года, 12:27

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Противопожарную декларацию можно подать онлайн

21 февраля 2018 года Источник:Динай

Кабинет Министров Украины откорректировал Порядок подачи и регистрации декларации соответствия материально-технической базы субъекта хозяйствования требованиям законодательства по вопросам пожарной безопасности (№440 от 05.06.2013). Данный Порядок приведен в соответствие с Законами Украины «Об административных услугах» (№5203-VI от 06.09.2012) и «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно использования печатей юридическими лицами и физическими лицами — предпринимателями» (№1982- VIII от 23.03.2017).

Так, уточняется, что декларация заполняется предприятием и подается им или направляется заказным письмом по месту нахождения объекта (объектов) недвижимости к администратору центра предоставления админуслуг или ГСЧС (разрешительного органа) или через Единый государственный портал админуслуг, в частности через интегрированную с ним информационную систему ГСЧС.

Кроме того, отмечается следующее: если декларация не соответствует установленной форме, ГСЧС (ее территориальный орган) возвращает ее субъекту хозяйствования для доработки тем же способом, которым была подана декларация. В случае если ГСЧС (ее территориальным органом) в системе не зарегистрирована декларация и не направлена субъекту хозяйствования для доработки, право на совершение действий относительно осуществления хозяйственной деятельности возникает на следующий день после окончания срока, установленного для регистрации декларации. В таком случае декларация считается зарегистрированной.

Также субъекту хозяйствования предоставлена возможность не заверять декларацию оттиском своей печати или в случае отсутствия печати — нотариально.

Стоит отметить, что форма декларации соответствия требованиям пожарной безопасности изложена в новой редакции.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 8 (1052) от 20/02/18 Свежий номер

Гражданское право и процесс

№ 8 (1052)
Государство и юристы

Сезонная работа

Отрасли практики

Составить факт

Судебная практика

Строго по телу

Тема номера:

Пресечь линию

Архив голосованийVox Populi

Нужен ли Украине отдельный антикоррупционный суд?

Каждый суд должен быть антикоррупционным

Да, это должен быть отдельный суд первой инстанции

Да, но следует повысить требования к судьям, а избираться они должны на короткий срок, без права повторного избрания

Антикоррупционным должно быть законодательство, тогда название суда не имеет значения

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • АФ «Династия»
Пресс-релизы

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2017» в номинации «Деятель искусств года»

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2017» в номинации «Менеджер года»

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2017» в номинации «Мэр года»

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом