Сегодня 21 февраля 2018 года, 12:26

НБУ с июня начнет внедрение нового норматива для банков

Национальный банк Украины с 1 июня внедряет новый норматив для банков — коэффициент покрытия ликвидностью LCR — с целью поддержания финансовой стабильности и повышения устойчивости банковской системы к возможным шокам ликвидности. Об этом сообщается на сайте НБУ.

«Введение LCR на Украине — это важный шаг в гармонизации требований к ликвидности украинских банков с нормами законодательства ЕС и рекомендациями Базельского комитета. Следующим шагом в этом направлении будет введение еще одного норматива — коэффициента чистого стабильного финансирования (Net Stable Funding Ratio, NSFR), а также принятие новых стандартов организации системы управления рисками в банках Украины, включая риск ликвидности», — цитируются слова заместителя главы Национального банка Украины Екатерины Рожковой.

В сообщении отмечается, что коэффициент покрытия ликвидностью — это соотношение высококачественных ликвидных активов банка к сумме, необходимой для покрытия повышенного оттока средств из банка в течение 30 дней. Он отражает уровень устойчивости банка к краткосрочным шокам ликвидности, характерным для кризисных периодов, когда происходит значительный отток средств клиентов. Согласно нормам ЕС, значение коэффициента LCR для банков установлено на уровне 100%. Период, необходимый для достижения этого значения банками, будет определен НБУ по результатам тестовых расчетов.

«С 1 июня 2018 года расчет норматива LCR будет осуществляться в тестовом режиме, который продлится шесть месяцев. С 1 декабря 2018 года норматив LCR станет обязательным к исполнению. Банки будут рассчитывать его ежедневно и отчитываться НБУ ежемесячно», — говорится в сообщении.