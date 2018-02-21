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Авторы законопроекта №7539 об урегулировании вопросов авторского права полностью проигнорировали судебную практику CJEU, говорят юристы

Министерство экономического развития и торговли Украины подготавливает законодательную почву в сфере авторского права и смежных прав. Так, 1 февраля с.г. в Верховном Совете Украины был зарегистрирован правительственный проект №7539 об урегулировании вопросов авторского права и смежных прав. Мы попросили юристов, специализирующихся на авторском праве, выделить наиболее удачные и наиболее неудачные конструкции/формулировки/положения этого законопроекта.

Ранее мы писали о нормах, которые юристами приветствовались. А теперь несколько слов о нормах, которые вызвали у юристов лишь негативную реакцию.

Ассистент кафедры интеллектуальной собственности КНУ им. Тараса Шевченко, научный сотрудник НИИ ИС НАПрН Украины Константин Зеров сетует на то, что авторы законопроекта полностью проигнорировали судебную практику Европейского суда справедливости (CJEU), который предоставляет преюдициальные решения относительно толкования положений директив ЕС, включая положения, которые дословно воспроизведены и в тексте Соглашения (право на воспроизведение, временные воспроизведения, право на публичное сообщение (в том числе гиперссылки и торрент-трекеры), охрана компьютерных программ и др.). «Украинские суды, к сожалению, в своей практике не могут применить решения CJEU (в отличие от решений Европейского суда по правам человека), поэтому единственный целесообразный путь — отобразить содержание этих решений в профильном законопроекте, но зачем усложнять себе жизнь и исследовать soft law ЕС?» — задает риторический вопрос Константин Зеров.

Примечательно и то, что законопроект предлагает изменить процессуальные кодексы, которые уже утратили силу. Изменения, вносимые в статью 36 ХПК Украины и статью 64 ГПК Украины, относительно письменных доказательств свидетельствуют о том, что данный законопроект является далеко не свежей наработкой МЭРТ Украины. «Действующие процессуальные нормы в достаточной мере устанавливают требования к электронным доказательствам. В то же время не следует в процессуальном законодательстве вводить положения, устанавливающие ограничения источников доказывания. Суд обладает достаточной компетенцией для надлежащей оценки предоставленных сторонами доказательств, особенно в контексте создания Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности», — убеждена руководитель практики интеллектуальной собственности АО Arzinger Екатерина Олейник.

Партнер ЮФ Sayenko Kharenko Александр Падалка и старший юрист ЮФ Sayenko Kharenko Владимир Смелик обращают внимание на дополнение статьи 512 КУоАП относительно административной ответственности за невыплату предусмотренного законодательством об авторском праве и смежных правах вознаграждения с расширением перечня санкций за нарушение авторских и смежных прав, в частности, путем конфискации оборудования и материальных носителей, используемых для таких действий. «В связи с неоднозначностью интерпретации и применения норм отечественного законодательства в части порядка и размеров выплаты авторского вознаграждения, применения минимальных ставок, установленных КМУ и т.п. возлагать ответственность за нарушение данных норм без их усовершенствования нецелесообразно. Кроме того, предлагаемым изменениям не хватает баланса между тяжестью нарушения и строгостью санкции (например, пользователь, который неправомерно скачал на компьютер песню из сети интернет, не только уплатит штраф, но и может лишиться данного компьютера)», — комментируют Александр Падалка и Владимир Смелик.

О других нормах законопроекта №7539, которые были раскритикованы юристами, читайте в статье «Копи в центр» («Юридическая практика» №8 (1052) от 20 февраля 2018 года).