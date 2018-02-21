Сегодня 21 февраля 2018 года, 12:27

Санкции за несвоевременную оплату газа не взыскиваются в случае погашения долга до 30 ноября 2016 года

Предприятия теплогенерирующей и теплопоставляющей сферы, погасившие долги за газ, использованный для обеспечения центрального отопления и снабжения горячей водой, до 30 ноября 2016 года, то есть до вступления в силу Закона Украины «О мерах, направленных на урегулирование задолженности теплоснабжающих и теплогенерирующих организаций и предприятий централизованного водоснабжения и водоотвода за потребленные энергоносители», освобождаются от ответственности в виде пени, штрафа или иной неустойки, а также процентов годовых и инфляционных потерь за несвоевременное исполнение денежного обязательства.

Для применения такой нормы указанного закона достаточно всего лишь факта погашения суммы долга в срок до вступления в силу закона.

Верховный Суд в постановлении от 23 января с.г. по делу №941/3131/15 поддержал позицию ответчика, что для применения к нему нормы Закона не требуется соблюдения других критериев, в частности, регистрации в Реестре теплоснабжающих и теплогенерирующих организаций, предприятий централизованного водоснабжения и водоотвода, участвующих в процедуре урегулирования задолженности за потребленные энергоносители.

Подробнее читайте в статье «Строго по телу» в № 8 (1052) от 20 февраля 2018 года