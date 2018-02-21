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Президент подписал закон об особенностях госполитики на Донбассе

21 февраля 2018 года Источник:Finance.Ua

Президент Украины Петр Порошенко подписал во вторник, 20 февраля, Закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях».

Подписание Президентом данного закона во время заседания Военного кабинета транслировалось на украинских телеканалах.

На заседании Военного кабинета, в частности, присутствовали председатель Верховного Совета Андрей Парубий, министр обороны Степан Полторак, начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш, министр иностранных дел Павел Климкин и министр внутренних дел Арсен Аваков.

Как сообщалось, 18 января 2018 года Верховный Совет принял Закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях». Закон определяет, что временная оккупация РФ территорий Украины независимо от ее продолжительности является незаконной и не создает для РФ никаких территориальных прав.

Согласно закону, временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях признаются части территории Украины, в пределах которых вооруженные формирования и оккупационная администрация РФ установили и осуществляют общий контроль: сухопутная территория и ее внутренние воды в пределах отдельных районов, городов, поселков и сел Донецкой и Луганской областей, внутренние морские воды, прилегающие к этой территории, недра под территориями и воздушное пространство над этими территориями.

В преамбуле закона в части определения даты начала оккупации Российской Федерацией части территории Украины дается отсылка к Закону «Об обеспечении прав и свобод граждан и правового режима на временно оккупированной территории Украины», в котором определена дата начала оккупации Крыма.

Границы и перечень районов, населенных пунктов временно оккупированных территорий на Донбассе будет определять Президент Украины по представлению Министерства обороны Украины, которое должно быть подготовлено на основании предложений Генштаба ВСУ.

В границах временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях действует особый порядок обеспечения прав и свобод гражданского населения.

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