Президент подписал закон об особенностях госполитики на Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко подписал во вторник, 20 февраля, Закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях».
Подписание Президентом данного закона во время заседания Военного кабинета транслировалось на украинских телеканалах.
На заседании Военного кабинета, в частности, присутствовали председатель Верховного Совета Андрей Парубий, министр обороны Степан Полторак, начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш, министр иностранных дел Павел Климкин и министр внутренних дел Арсен Аваков.
Как сообщалось, 18 января 2018 года Верховный Совет принял Закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях». Закон определяет, что временная оккупация РФ территорий Украины независимо от ее продолжительности является незаконной и не создает для РФ никаких территориальных прав.
Согласно закону, временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях признаются части территории Украины, в пределах которых вооруженные формирования и оккупационная администрация РФ установили и осуществляют общий контроль: сухопутная территория и ее внутренние воды в пределах отдельных районов, городов, поселков и сел Донецкой и Луганской областей, внутренние морские воды, прилегающие к этой территории, недра под территориями и воздушное пространство над этими территориями.
В преамбуле закона в части определения даты начала оккупации Российской Федерацией части территории Украины дается отсылка к Закону «Об обеспечении прав и свобод граждан и правового режима на временно оккупированной территории Украины», в котором определена дата начала оккупации Крыма.
Границы и перечень районов, населенных пунктов временно оккупированных территорий на Донбассе будет определять Президент Украины по представлению Министерства обороны Украины, которое должно быть подготовлено на основании предложений Генштаба ВСУ.
В границах временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях действует особый порядок обеспечения прав и свобод гражданского населения.
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