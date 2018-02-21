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В Госпотребслужбе рассказали, на что больше всего украинцы жаловались в 2017 году

21 февраля 2018 года Источник:Finance.Ua

В 67% случаев основаниями для обращения потребителей в Госпотребслужбу Украины в 2017 году стали неудовлетворительное качество непродовольственных товаров и услуг жилищно-коммунального сектора. Об этом заявил в «Укринформе» председатель Госпотребслужбы Владимир Лапа во время первого публичного отчета о деятельности органа.

«Основания для обращения потребителей: непродовольственные товары — 43%, качество услуг ЖКХ — 24%, финансовые и банковские услуги — 2%, качество продовольственных товаров — 6,2%, приобретение товаров через интернет — 6,5%, другие причины — 4%», — сообщил В.Лапа.

Среди основных видов выявленных нарушений в 2017 году председатель Госпотребслужбы назвал отсутствие информации о продукции — 75% и реализацию продукции, срок годности которой истек — 17%.

За нарушение законодательства в сфере защиты потребителей в 2017 году к административной ответственности были привлечены 1376 человек на общую сумму 189 693 грн.

Кроме того, на 644 субъекта хозяйствования были наложены административно-хозяйственные санкции на сумму более 4,29 млн грн.

В целом по результатам рассмотрения обращений граждан в 42,8% требования потребителей удовлетворены в сфере торговли продовольственными товарами; в 33,9% — в сфере услуг; в 42,4% — в сфере торговли непродовольственными товарами.

При этом по жалобам было проверено 177 АЗС, из них в 61% случаев выявлены нарушения. При проверке 230 субъектов хозяйствования по соблюдению антитабачного законодательства нарушение было установлено в 7,4% случаев. При проверках по жалобам в сфере рекламы было исследовано более 12 700 рекламоносителей и выявлено 2019 нарушений.

Среди проблем, которые возникали в сфере защиты прав потребителей в 2017 году, В.Лапа назвал длительный срок согласования внеплановых проверок. Так, для того чтобы согласовать проверку в Министерстве экономического развития и торговли, необходимо было потратить 14 дней, в Государственной регуляторной службе — пять дней.

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