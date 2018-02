Сегодня 21 февраля 2018 года, 00:25

Legal High School: Никита Нота рассказал, как разрешаются M&A-споры до передачи в арбитраж

С докладом «Досудебное урегулирование пост-M&A-споров» в рамках Legal High School выступил советник Kinstellar Никита Нота.

Обычно арбитражное разрешение споров — достаточно дорогостоящий процесс, требующий к тому же временных затрат. Поэтому лица желают обратиться к способам досудебного урегулирования. Судебный способ урегулирования делится на институциональный арбитраж и ad hoc арбитраж.

Нужно прописать в соглашениях, с какого момента будет считаться, что сторонам не удалось урегулировать спор в досудебном порядке, отметил Никита Нота. В случае эскалации спора следует привлекать эксперта, медиатора или арбитра.

«Если стороны решат привлечь эксперта-медиатора, то необходимо отобразить в соглашении критерии выбора такого лица, его опыт работы и полномочия», — сказал г-н Нота, посоветовав искать медиаторов с помощью площадки CEDR.

«Для решения конфликта на переговорах нужны решимость и понимание», — убежден лектор. В большинстве случаев стороны не понимают, каковы их цели. На нерешимость сторон указывает ситуация, когда на переговоры приходят лица без полномочий принимать решения. Это увеличивает шансы на то, что спор придется урегулировать в арбитраже.

«Часто переговоры важны, чтобы их впоследствии можно было использовать в ходе арбитража», — заявил г-н Нота. Значимый аспект заключается в том, что участник переговоров затем может выступать в качестве свидетеля. Если юристы не хотят, чтобы результаты переговоров использовались в рамках арбитража, то они сначала озвучивают оговорку о конфиденциальности такого мероприятия.

Далее преподаватель Школы корпоративного права и M&A рассказал об особенностях медиации. Поскольку медиация является конфиденциальным процессом, то озвученные сведения в ходе данного процесса не могут использоваться во время арбитража (если не предусмотрено обратное). По общему правилу медиация выступает квазиарбитражным процессом: стороны высказывают свои позиции, а медиатор затем помогает найти общий вариант решения проблемы.

Как показывает практика, решение эксперта обычно пересматривается, добавил г-н Нота.

При этом юрист предупредил, что возможны параллельные процессы: одна сторона привлекает эксперта, а другая — инициирует арбитраж. В подобном кейсе одна из сторон посредством арбитража добилась приостановления экспертизы. Никита Нота рекомендует прописать положение о том, что арбитраж прекращает экспертизу.

Выступающий советует избегать сложных многоуровневых соглашений (multi-tiered clauses). Если используются подобные соглашения, то нужно заимствовать обычные формулировки многоуровневых сделок (институциональные и ad hoc регламенты (UNCITRAL, CEDR т.д.), уточнил спикер. При этом необходимо учитывать, что доарбитражные этапы решения спора могут рассматриваться как обязательная предпосылка в отдельных юрисдикциях или влиять на истечение исковой давности.

Что касается арбитражных площадок, то г-н Нота рекомендует The London Court of International Arbitration (LCIA) и International Chamber of Commerce (ICC).