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Законопроект №7539: юристы приветствуют появление публичных лицензий в правовом поле Украины

1 февраля с.г. в парламенте был зарегистрирован правительственный проект №7539 об урегулировании вопросов авторского права и смежных прав. Исходя из пояснительной записки, документ имплементирует множество европейских директив и стандартов. При внедрении этих «золотых стандартов» в правовую национальную систему главное — не навредить.

Мы попросили юристов, специализирующихся на авторском праве, выделить наиболее удачные конструкции/формулировки/положения законопроекта №7539, ведь в конечном итоге именно им работать в новом правовом поле (в случае, конечно, принятия законопроекта). Безусловным лидером тут стоит назвать появление публичных лицензий в правовом поле Украины (предлагается дополнить Гражданский кодекс (ГК) Украины статьей 1111-1 «Лицензионный договор на основании публичной лицензии»). Управляющий партнер патентно-юридической компании IPStyle Мария Ортинская говорит: предложенные нормы фактически урегулируют сложившиеся на рынке отношения, что минимизирует риски как для разных представителей бизнеса, так и для пользователей объектами авторского права и (или) смежных прав на основании публичной лицензии. «Необходимость введения таких договоров назрела уже давно, — комментирует ассистент кафедры интеллектуальной собственности КНУ им. Тараса Шевченко, научный сотрудник НИИ ИС НАПрН Украины Константин Зеров. — GNU GPL и Creative Commons — обычное явление для большинства правовых систем мира, но пока такие договоры в украинском правопорядке являются ничтожными. В то же время редакция предложенной статьи не учитывает специфику таких объектов, как компьютерные программы и базы данных, использование которых, как правило, является экстерриториальным и темпорально неограниченным. Для таких объектов нецелесообразно применять общие правила относительно срока и территории действия лицензионных договоров».

Помимо этого законопроект вводит в правовое поле электронную форму договоров в ІР-сфере. Так, советник, руководитель практики интеллектуальной собственности ЮФ «Василь Кисиль и Партнеры» Илларион Томаров обращает внимание, что большинство лицензий на софт и контент предлагаются вниманию пользователей в электронном виде. «Заключение лицензии требует лишь отметки в поле «Я согласен (-на) с условиями лицензии». Сегодня такая форма не соответствует законодательству Украины, следовательно, договор отсутствует. Проектом предлагается установить электронную форму договоров для публичных неисключительных лицензий, урегулировать публичные лицензии с условием о бесплатности, что предположительно охватит бесплатные GNU GPL, Creative Commons», — считает г-н Томаров. Но электронная форма имеет и риски. «Неотъемлемым признаком электронного документа (договора) является наличие электронной цифровой подписи. Даже с предложенными формулировками формат онлайн-отметки (клик) в поле «Согласен» вряд ли будет приниматься в качестве надлежащей формы договора украинским судом», — размышляет Илларион Томаров.

Введение норм о лицензионных договорах в электронной форме и заключение лицензионного договора в порядке принятия оферты, по мнению советника, руководителя практики интеллектуальной собственности АО Arzinger Екатерины Олейник, является модернизацией законодательства об охране авторского права, так требуемой обществом ввиду внедрения цифровых технологий. «Эти две нормы легализуют «электронные лицензии» на компьютерные программы и договоры о распоряжении авторскими правами, осуществляемые в цифровой среде путем совершения конклюдентных действий («инсталляционные договоры», EULA, «оберточные лицензии» — еще один шаг на пути легализации лицензий Creative Commons)», — приводит примеры г-жа Олейник.

Полную версию статьи «Копи в центр» читайте в газете «Юридическая практика» №8 (1052) от 20 февраля 2018 года.