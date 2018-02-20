Сегодня 21 февраля 2018 года, 00:25

«Нафтогаз» увеличил скидку на газ для промышленности

НАК «Нафтогаз Украины» пересмотрела обнародованные ранее ценовые предложения на природный газ для промышленных потребителей и других хозсубъектов. Об этом говорится на официальном сайте компании.

По сравнению с ценами на февраль 2018 года в марте цены снижены на 14,1% и 12,3% (ранее планировалось снизить на 10,6-10,8%).

В «Нафтогазе» заявили, что таким образом намерены расширить круг покупателей в коммерческом сегменте. Новые ценовые предложения будут действовать с 1 по 31 марта 2018 года.

Цены на газ из ресурса компании дифференцированы в зависимости от объемов закупки, условий оплаты и состояния предыдущих расчетов, уточнили в «Нафтогазе».

С 1 марта «Нафтогаз» будет предлагать газ в объеме от 50 тыс. кубометров по предоплате по цене 7896 грн/тыс кубов, остальным категориям — по 8 889,6 грн/тыс кубов (с НДС). «Нафтогаз Украины» объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны.

Холдинг является монополистом по транзиту и хранению газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.