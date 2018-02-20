Украина продолжит сотрудничество с МВФ — премьер-министр

Украина продолжит сотрудничество с Международным валютным фондом. Об этом во время конференции «Международная встреча высокого уровня по вопросам реформ на Украине» заявил председатель правительства Владимир Гройсман.
«Мы будем продолжать сотрудничество с Международным валютным фондом, мы будем удерживать макроэкономическую стабильность. Мы будем инвестировать в модернизацию украинской инфраструктуры и наращивать украинский экспорт», — заявил В.Гройсман.
Как сообщалось ранее, в Международном валютном фонде пока не определили, когда отправят очередную миссию на Украину.
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