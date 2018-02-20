СМИ: директор НАБУ выиграл суд у НАПК

Апелляционный суд г.Киева 19 февраля отменил решение Соломенского райсуда Киева, который оштрафовал директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника на 1,7 тыс. гривен за непредоставление документов, запрашиваемых Национальным агентством по предотвращению коррупции.
Суд удовлетворил апелляцию Сытника и отменил решение суда первой инстанции в связи с отсутствием состава административного правонарушения.
Напомним: осенью НАПК составило административный протокол в отношении Сытника по ст. 188-46 (невыполнение законных требований НАПК) Кодекса об административных правонарушениях. Сытнику вменили в вину отказ предоставить НАПК документы по делу о возможном конфликте интересов — глава НАБУ поручил руководителю юридического управления бюро Игорю Ярчаку представлять его интересы в суде.
17 января суд оштрафовал Сытника на 1,7 тыс. гривен за непредоставление документов, запрашиваемых НАПК.
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