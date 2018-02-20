Сегодня 21 февраля 2018 года, 00:25

Legal High School: «Здоровое стремление к монополизму ненаказуемо» — Сергей Денисенко, советник ЮФ Aequo

Сергей Денисенко, советник ЮФ Aequo, рассказал слушателям Legal High School об антимонопольных аспектах M&A-трансакций. В начале своего выступления он обратил внимание, что законодательство в этой сфере сейчас динамично меняется — такого количества изменений не было, пожалуй, уже лет десять.

В сделках M&A антимонопольные вопросы в основном сводятся к разрешительным процедурам — разрешениям на концентрацию и разрешениям на согласованные действия, если они предусмотрены в соответствующем договоре, прокомментировал лектор. По его словам, в контексте M&A-сделки нарушение конкурентного законодательства возможно в виде антиконкурентных согласованных действий, злоупотребления монопольным (доминирующим) положением на рынке, а также при концентрациях, которые вредят конкуренции.

Комментируя возможные последствия нарушений конкурентного законодательства, г-н Денисенко выделил ряд существенных рисков: финансовые риски сопряжены с применением значительных размеров штрафных санкций (до 10% от реализации продукции всей группы компаний за последний финансовый год); репутационные риски предполагают влияние на имидж компании, стандарты корпоративного управления в сторону их снижения, что в свою очередь негативно сказывается на цене акций компании; договорные риски связаны с возможностью АМКУ обратиться в суд с целью признания недействительным договора или его отдельного положения, нарушающего конкурентное право. Действующее законодательство также предусматривает право потерпевшей стороны обратиться в суд за возмещением причиненного в результате нарушения конкурентного права вреда, сотрудники компании могут быть привлечены к административной ответственности, кроме того, участие в делах о нарушении конкурентного законодательства предполагает существенные временные и ресурсные затраты компании.

Регулятор контролирует M&A-трансакции, чтобы предотвратить злоупотребления монопольным (доминирующим) положением на рынке, объяснил Сергей Денисенко. Он рассказал, какие критерии используются для определения того, занимает ли участник рынка монопольное положение, что признается злоупотреблением. При этом докладчик подчеркнул, что само по себе достижение монопольного положения и пребывание в нем не является нарушением законодательства. «Здоровое стремление к монополизму ненаказуемо. Ответственность наступает именно за злоупотребление монопольным (доминирующим) положением на рынке. Не нужно бояться стать монополистом, но если вы им уже стали, нужно быть более внимательным, поскольку монопольное положение налагает ряд серьезных ограничений», — прокомментировал советник ЮФ Aequo.

«При определенных условиях M&A-трансакции могут привести к ограничению конкуренции на рынке, соответственно, в таких случаях возникает необходимость согласования сделки Антимонопольным комитетом Украины», — рассказал г-н Денисенко. Среди ситуаций, требующих согласования, лектор выделил приобретение существенных пакетов акций (25%, 50%), приобретение контроля, создание компании двумя и более субъектами хозяйствования, а также приобретение целостного имущественного комплекса. Обязательным условием при этом будет превышение установленных пороговых финансовых показателей — лектор привел примеры, как корректно рассчитывать эти показатели, какую информацию следует предоставлять АМКУ.