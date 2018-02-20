Сегодня 21 февраля 2018 года, 00:25

200 киевлян задекларировали миллионные доходы

Государственная фискальная служба в городе Киеве приняла от граждан 3200 деклараций об имущественном состоянии и доходах на общую сумму задекларированного дохода 1,9 млрд гривен. Об этом сообщила председатель управления ГФС в Киеве Людмила Демченко.

«Сегодня у нас уже 3200 физических лиц подали декларации, у нас уже 200 миллионеров, хотя в прошлом году было 100 миллионеров», — сказала она.

Л.Демченко также сообщила, что физические лица могут подать заявление на получение налоговой скидки.

«На данный момент подано заявок на возврат 4 млн 900 грн, в прошлом году было подано заявлений только на 2 млн грн», — сообщила г-жа Демченко.

Напомним: по состоянию на 25 января декларации об имущественном состоянии и доходах в Киеве подали 35 миллионеров.