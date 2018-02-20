Сегодня 21 февраля 2018 года, 00:25

Кандидаты на должности судей местных судов озвучили жилищные, трудовые и финансовые проблемы отбора

Судейская мантия: что? где? когда? Приблизительно такие вопросы адресуют кандидаты на должность судьи впервые органам, занимающимся этим отбором. И получают вполне конкретный ответ: «В ближайшем будущем». Так, в ближайшем будущем Высшая квалификационная комиссия судей Украины (ВККС) направит в Национальную школу судей (НШС) Украины документы кандидатов на должности судей местных судов в рамках так называемого четвертого отбора. В ближайшем будущем (конкретные месяцы не называются, но точно в этом году) будет проведен конкурс на замещение вакантных должностей.

Проблемы кандидатов

Именно об этом сегодня говорилось в аналитическом центре «Украинский институт будущего», который организовал дискуссию «Судейская мантия: что? где? когда?». Модератором дискуссии выступил управляющий партнер ЮК MORIS GROUP Андрей Романчук. Изучив информационное пространство, он заметил, что вопросам отбора кандидатов на судьи впервые уделяется значительно меньше внимания чем, скажем, процессу формирования наивысшего в нашем государстве суда. «Первый конкурс на должность судьи местного суда — возможно ли упредить потенциальные проблемы?» — такой вопрос адресовал г-н Романчук участникам дискуссии.

Исторический аспект проблемы отбора судей осветила адвокат, эксперт программы реформирования судебной и правоохранительной системы «Украинского института будущего» Татьяна Ющенко. Она напомнила, что в 2010 году вектор отбора судейских кадров изменился, законодатель внедрил экзаменационные и конкурсные процедуры отбора. Уже прошло четыре отбора, и все они отличались друг от друга и были по-своему экспериментальными. Процессы постоянно усовершенствовались, но методом проб и ошибок. Г-жа Ющенко подчеркнула, что кандидат в судьи должен понимать всю процедуру перед тем, как решиться на такой судьбоносный шаг — подать документы на участие в конкурсе.

На жилищных, трудовых, финансовых трудностях остановилась помощник судьи Лубенского горрайонного суда Полтавской области, кандидат на должность судьи местного суда Наталия Алексашина. Во-первых, речь идет о сохранении рабочих мест на время прохождения специальной подготовки в НШС Украины. Да, такая норма предусмотрена в профильном законе, регламентирующем организацию судебной власти, однако механизм сохранения должностей отсутствует в трудовом законодательстве, что значительно усложняет реализацию данной «кандидатской гарантии». Г-жа Алексашина считает целесообразным внести соответствующие изменения в Кодекс законов о труде. Во-вторых, Закон «О судоустройстве и статусе судей» предусматривает стипендию слушателям Школы в размере должностного оклада помощника судьи местного суда. Эта сумма составляет 7900 грн, а с вычетом налогов — около 6800 грн, и фактически это единственный источник дохода кандидата, которому, скорее всего, придется на время прохождения спецподготовки изменить место жительства (подготовка будет проходить только в четырех городах). Наталия Алексашина видит два выхода из этой ситуации: или предусмотреть заочную форму обучения, или увеличить стипендию до двух должностных окладов помощника судьи. В-третьих, законодатель установил проходной барьер для лиц, которые сдают квалификационный экзамен, и этот балл составляет 75%. По словам спикера, кандидатам не до конца ясен вопрос успешного выполнения программы подготовки и не совсем понятно, как эти 75% будут реализовываться.

Контраргументы

«Это не маленькая стипендия!» — парировал руководитель главного департамента правовой политики Администрации Президента Украины Константин Красовский. Он напомнил, что раньше стипендия слушателей приравнивалась к окладу судьи, но и оклад судьи в 2010-м и в 2018 году — две большие разницы. Он согласился с ремаркой г-на Романчука о том, что обществу не очень интересен вопрос отбора кандидатов в судьи, но обществу интересен справедливый и беспристрастный суд — именно на это направлены все мероприятия в рамках судебной реформы. Что касается проходных 75%, то г-н Красовский заявил: «Планка поднята для того, чтобы в судебную систему прошли наилучшие». Андрей Романчук поделился впечатлениями от судебной реформы: «Стратегия реформы определена верно, но тактические огрехи есть» — и поинтересовался, почему нельзя внедрить заочную форму обучения. Константин Красовский ответил, что кандидаты уже имеют юридическое образование, теперь им нужны судейские навыки.

Норму законодательства об отборе кандидатов из числа помощников судей с некими особенностями (а на деле — преференциями) начальник отдела обеспечения деятельности председателя и заместителя председателя секретариата Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда, кандидат на должность судьи Илона Каминская назвала дискриминационной. Работники аппарата судов профессионалы своего дела, многие из них имеют ученые степени, и они шли работать в судебную систему, чтобы в будущем стать кадровым потенциалом этой системы. Та же ситуация с другими представителями юридической профессии — адвокатами и прокурорами. Константин Красовский парировал: помощники судей имеют навыки, которыми обладают судьи. Он напомнил, что адвокаты и ученые получили право участвовать в конкурсе на должности судей Верховного Суда. «Законодатель в этом случае не закрыл судейскую корпорацию», — акцентировал он.

Член ВККС Татьяна Шилова подчеркнула, что и законодатель, и ВККС сделали все возможное, чтобы в четвертый отбор попали не только «новые лица», но и те, кто определенные конкурсные процедуры уже проходил в прошлом. На данный момент ВККС решает вопрос допуска кандидатов третьего отбора, что касается кандидатов второго отбора, то их 410. Татьяна Шилова сообщила, что ВККС утвердила нормативно-правовые акты, регламентирующие процедуру специальной подготовки кандидатов на должность судьи, и заверила, что Комиссия будет делать все для того, чтобы как можно быстрее подготовить документы и направить на обучение кандидатов из числа помощников судей. Она понимает, что все ждут конкурса на замещение вакантных должностей. Но ВККС не будет «выставлять на конкурс» все вакансии, и, скорее всего, в первых конкурсах кандидаты, которые проходят специальную подготовку на общих основаниях, в них участие принимать не будут. Комиссия, по словам г-жи Шиловой, объявит конкурс на вакансии в судах, где кадровый дефицит особо ощутим — конкурс на «критические вакансии».