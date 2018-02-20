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СМИ: украинцам разрешат получать пенсии и зарплаты в частных банках

20 февраля 2018 года Источник:epravda.com.ua

Министерство финансов разрешит получать пенсии, социальные выплаты и зарплату рабочим государственного сектора в частных банках. По словам заместителя министра финансов Оксаны Маркаровой, постановление было принято несколько дней назад. В документе финансовый сектор раскрыли для более широкого круга банков.

«После серьезного «банкопада» мы были обеспокоены, что много средств было потеряно государственными предприятиями, поэтому мы поставили правительству достаточно жесткие критерии отбора для обслуживания пенсий и зарплатных проектов», — сказала О.Маркарова.

Теперь же в министерстве финансов уверены, что работать с пенсиями и соцвыплатами имеют право банки, которые выполняют все требования НБУ, не имеют задолженности перед налоговой и Фондом гарантирования вкладов.

«То есть фактически для всего сектора, который находится в хорошем состоянии», — пояснила заместитель министра финансов.

Но государственные учреждения, по ее словам, и в дальнейшем смогут собственные поступления держать только в государственных банках.

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