Сегодня 21 февраля 2018 года, 00:25

Программа «Доступные лекарства» полностью возобновила свою работу — Минздрав

Правительственная программа «Доступные лекарства» полностью возобновила свою работу. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава на своей странице в соцсети.

Сообщается, что средства на программу достались конечным распорядителям во всех регионах. Также 90% аптек, участвующих в программе, уже перезаключили необходимые соглашения и выдают украинцам лекарства по рецептам от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета II типа и бронхиальной астмы. Это 6240 аптек по всей Украине.

«Несмотря на проблемы с реализацией программы в январе, в прошлом месяце пациенты получили лекарства по более чем 439 тыс. рецептов на сумму около 16,3 млн грн», — сказано в сообщении.

Напомним: 5 февраля был утвержден расширенный реестр препаратов правительственной программы «Доступные лекарства» — третий с начала действия программы. В обновленный реестр лекарств вошли 239 препаратов 48 производителей (18 украинских и 30 иностранных).