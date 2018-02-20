Программа «Доступные лекарства» полностью возобновила свою работу — Минздрав

Правительственная программа «Доступные лекарства» полностью возобновила свою работу. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава на своей странице в соцсети.
Сообщается, что средства на программу достались конечным распорядителям во всех регионах. Также 90% аптек, участвующих в программе, уже перезаключили необходимые соглашения и выдают украинцам лекарства по рецептам от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета II типа и бронхиальной астмы. Это 6240 аптек по всей Украине.
«Несмотря на проблемы с реализацией программы в январе, в прошлом месяце пациенты получили лекарства по более чем 439 тыс. рецептов на сумму около 16,3 млн грн», — сказано в сообщении.
Напомним: 5 февраля был утвержден расширенный реестр препаратов правительственной программы «Доступные лекарства» — третий с начала действия программы. В обновленный реестр лекарств вошли 239 препаратов 48 производителей (18 украинских и 30 иностранных).
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