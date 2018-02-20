Сегодня 21 февраля 2018 года, 00:25

ВС признал, что сотрудники ГАИ при снятии с учета и регистрации транспортного средства нарушили право собственника ТС ненадлежащей проверкой сведений по базам данных о разыскиваемых автомобилях

После семи лет судебных тяжб с подразделениями ГАИ украинец добился признания противоправными действий сотрудников отделов регистрационно-экзаменационной работы, следствием которых стало задержание автомобиля истца при пересечении им сербско-румынской границы в связи с нахождением транспортного средства в международном розыске.

В своем иске, поданном в августе 2010 года, истец просил признать незаконными действия отдела регистрационно-экзаменационной работы №8 Управления государственной автомобильной инспекции Главного управления МВД Украины в г.Киеве и отдела регистрационно-экзаменационной работы по обслуживанию г.Черновцы при Управлении государственной автомобильной инспекции Главного управления МВД Украины в г.Черновцы, которые заключались в проведении ненадлежащим образом проверки по централизованным базам данных об угоне автомобиля при снятии автомобиля с учета и его регистрации.

Окончательную точку в этом споре поставил Верховный Суд, который постановлением от 24 января 2018 года по делу №2а-2788/10/2470 отказал в удовлетворении кассационной жалобы УГАИ ГУ МВД Украины в г.Киеве, признав при этом правильными выводы Черновицкого окружного административного суда и Винницкого апелляционного административного суда относительно неисполнения возложенных на ответчиков обязанностей при снятии с учета и регистрации транспортного средства, что привело к нарушению законных прав и интересов истца.

Более подробно о нюансах дела и аргументации выводов Верховного Суда можно ознакомиться в статье «Подставить на учет» в газете «Юридическая практика», №8 от 20 февраля 2018 года.