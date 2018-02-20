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Legal High School: юристы AVELLUM поделились опытом разрешения пост-M&A-споров

20 февраля 2018 года Источник:Юридическая Практика

Изучение особенностей правового сопровождения сделок слияний и поглощений в Legal High School продолжил модуль, посвященный пост-M&A-спорам. О специфике разрешения таких споров слушателям рассказали Юрий Нечаев, партнер ЮФ AVELLUM, и Алексей Маслов, юрист.

Закрытие сделки — далеко не самая последняя стадия трансакции, ведь в дальнейшем возможно возникновение различных спорных ситуаций. При этом лекторы акцентировали внимание, что подобные споры — явление достаточно редкое, поскольку стороны стараются максимально детально описать все потенциальные конфликтные вопросы непосредственно в договоре.

Спикеры проанализировали спорные ситуации, которые все же проходят «договорной фильтр», акцентировав внимание на процессуальных аспектах их разрешения. «Большинство споров связаны с претензиями покупателя к продавцу», — рассказал г-н Маслов, добавив, что в данной категории дел практически не бывает разногласий, связанных с оплатой, чаще речь идет о скрытых дефектах объекта сделки.

Юристы AVELLUM разъяснили особенности действия количественных (максимальная сумма, незначительные претензии) и временных (сообщение о нарушении, предъявление претензии, инициирование арбитражного производства) критериев в пост-M&A-спорах (с учетом ограничений, которые, как правило, фиксируются в договоре), а также раскрыли специфику споров, возникающих в связи с претензиями третьих лиц.

Лекторы также детально проанализировали обстоятельства наступления ответственности. В частности, они подчеркнули, что у продавца возникает обязанность возместить убытки покупателя, только когда ответственность продавца становится четко определенной (actual (not contingent) и количество выраженной (quantifiable), то есть имеются в виду не потенциальные, а материализованные убытки. А говоря о неопределенной ответственности, разъяснили, что договорные механизмы позволяют покупателю рассчитывать на получение возмещения в случае, когда ущерб материализуется по истечении установленных сроков подачи иска.

В продолжение лекции Алексей Маслов рассказал, на что следует обращать внимание при выборе способа разрешения спора (суд или арбитраж), о существующих альтернативных инструментах, таких как медиация и привлечение эксперта по технических вопросам, а также о выборе конкретного арбитража, если предпочтение будет отдано этому классическому способу. Так, он рекомендовал разграничивать арбитражное учреждение, юридическое место арбитража и место проведения арбитражных слушаний. А среди факторов, влияющих на выбор, назвал уровень свободы сторон во время ведения дела, наличие упрощенных процедур, качество судебной поддержки арбитража, особенности формирования состава арбитража, а также стоимость арбитражного разбирательства. Кроме того, важно задуматься над вопросами признания и исполнения решения в самом начале спора.

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