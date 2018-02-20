ВС отказался пересматривать решение АМКУ о 52 млн грн штрафа Shell и AMIC

Верховный Суд отказался пересматривать решения судов предыдущих трех инстанций по искам компаний «АМИК Украина» и «Альянс Холдинг» (сеть АЗС Shell) на решение Антимонопольного комитета, которым они были оштрафованы на 52,2 млн грн за якобы ценовой сговор. Об этом идет речь в постановлении от 5 февраля 2018 года.
Решение Верховного Суда является окончательным и обжалованию не подлежит. Согласно решению АМКУ №480 от 28 октября 2016 года, компания «Альянс Холдинг» обязана заплатить штраф в размере 39,71 млн грн «за антиконкурентные согласованные действия на розничном рынке светлых нефтепродуктов за период с 2013 года по январь 2016 гг.». Компании «АМИК Украина» за аналогичное нарушение предписан штраф в размере 12,53 млн грн.
Обе компании оспаривали данное решение АМКУ с начала 2017 года, и суды разных инстанций принимали противоположные решения по их искам. Например, 4 апреля 2017 года Хозяйственный суд г.Киева отказал «АМИК Украина» в отмене этого решения, 21 июня суд апелляционной инстанции признал правоту компании, но Высший хозсуд 21 ноября вновь стал на сторону Антимонопольного комитета. Аналогичный иск «Альянс Холдинга» суды всех трех инстанций в течение года отклоняли.
Напомним: в октябре 2016 года АМКУ оштрафовал семь нефтетрейдеров на 204,3 млн грн за «согласованные антиконкурентные действия на рынке».
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