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Оценка соразмерности встречного обеспечения окажется весьма нелегкой задачей для суда

20 февраля 2018 года Источник:Юридическая Практика

Понятие встречного обеспечения, безусловно, стало новеллой нового ГПК Украины, направленной на защиту прав и интересов ответчика от возможных убытков, понесенных им при обеспечении иска. Без сомнения, цель введения встречного обеспечения иска заключается в соблюдении баланса между правами и интересами истца и ответчика. По своей сути это определенная гарантия того, что по результатам рассмотрения дела ответчик оставляет за собой право возместить убытки, причиненные ограничениями, установленными судом по заявлению истца, такими как наложение ареста, запрет совершать действия, ведь достаточно часто встречаются случаи недобросовестности действий истца и злоупотребления правом на обеспечение иска.

Ответчик в ходатайстве о встречном обеспечении иска, кроме обоснования, должен указать вид встречного обеспечения, который просит применить. При этом стоит отметить, что суд оставляет за собой право оценить соразмерность, реальность такого встречного обеспечения, а также его достаточность, если возникнет необходимость возмещения убытков. Однако некоторые юристы считают, что оценка соразмерности встречного обеспечения окажется весьма не легкой задачей для суда, тем более если требование будет носить имущественный характер. Вероятно, судьям при определении возможных убытков для ответчика, придется руководствоваться своими внутренними убеждениями и предоставлять определенную субъективную оценку тем или иным обстоятельствам дела.

Подробнее о сути, целях и проблемных вопросах применения встречного обеспечения читайте в статье «Встречный риск» в выпуске газеты «Юридическая практика» №8 (1052) от 20 февраля с.г.

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