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Что изменит новый Закон о корпоративных договорах

Ирина Давыденко, адвокат

5 февраля 2018 года Президент Украины подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно корпоративных договоров», который вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Этим Законом вносятся изменения в Законы Украины «О хозяйственных обществах», «Об акционерных обществах», «О ценных бумагах и фондовом рынке», «Об управлении объектами государственной собственности» и в Гражданский кодекс Украины.

Законом совершенствуются механизмы корпоративного управления в обществах с ограниченной ответственностью (Закон Украины «О хозяйственных обществах» дополнен статьями 511 и 512) и акционерных обществах (Закон Украины «Об акционерных обществах» дополняется статьями 261 и 262).

I. Корпоративный договор в ООО

Статья 511 Закона Украины «О хозяйственных обществах» — договор о реализации прав участников (учредителей) общества с ограниченной ответственностью.

Договор о реализации прав участников (учредителей) общества с ограниченной ответственностью — это договор об особенностях реализации прав участников (учредителей) ООО, по которому его стороны обязуются реализовывать способом, предусмотренным таким договором, права, предоставляемые участникам (учредителям) ООО, и/или воздерживаться от реализации указанных прав.

1. Договором могут быть предусмотрены:

— обязанность его сторон голосовать способом, установленным таким договором, на общем собрании участников (учредителей) общества с ограниченной ответственностью, согласовывать приобретение или отчуждение доли по заранее определенной цене и/или в случае наступления предусмотренных в договоре обстоятельств воздерживаться от отчуждения долей до наступления предусмотренных в договоре обстоятельств, а также совершать иные действия, связанные с управлением обществом с ограниченной ответственностью, его прекращением или выделением из него нового юридического лица.

— условия или порядок определения условий, при которых участник общества — сторона договора имеет право или обязан приобрести или продать доли в уставном капитале общества, и определять случаи (которые могут зависеть или не зависеть от действий сторон), когда такое право или обязанность возникает.

— способы обеспечения исполнения обязательств, вытекающих из настоящего договора, и меры гражданско-правовой ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение таких обязательств.

2. Предметом договора не может быть обязательство стороны этого договора голосовать согласно указаниям органов управления ООО, относительно долей которого заключен этот договор, кроме случаев, если стороной договора является лицо, которое одновременно входит в состав органа управления такого общества.

3. Форма договора — письменная.

4. Дата вступления в силу договора — определяется договором.

5. Срок договора — заключается на определенный срок или бессрочно.

6. Обязательность договора — только для его сторон.

7. Установлена обязанность стороны договора сообщать обществу с ограниченной ответственностью информацию о заключении такого договора в течение трех рабочих дней с даты его заключения.

8. Информация о содержании договора не подлежит раскрытию и является конфиденциальной (если иное не установлено законом или договором).

9. Последствия заключения договоров стороной этого договора в нарушение этого договора могут быть признаны судом недействительными по иску заинтересованной стороны договора (в случае, если будет доказано, что другая сторона договора знала или должна была знать об ограничениях, предусмотренных договором.)

10. Последствия нарушения стороной условий договора, предусматривающих обязанность стороны этого договора приобрести или продать долю в уставном капитале этого общества по заранее определенной цене и/или в случае наступления предусмотренных в договоре обстоятельств, — заинтересованная сторона договора может подать в суд иск о принудительном исполнения этой обязанности путем обязательства стороны договора приобрести (продать) долю на условиях, определенных настоящим договором.

11. Последствия нарушения условий договора для ООО: нарушение договора не может быть основанием для признания недействительными решений органов ООО.

12. Установлена возможность заключения договора между кредиторами ООО и участниками ООО, по которому участники ООО с целью обеспечения охраняемого законом интереса таких третьих лиц обязуются реализовать свои корпоративные права способом, предусмотренным таким договором, или воздерживаться (отказаться) от их реализации, в том числе голосовать способом, предусмотренным таким договором, на общем собрании участников общества с ограниченной ответственностью, согласованно совершать другие действия, связанные с управлением таким обществом, приобретать или продавать доли в его уставном капитале по определенной цене или при наступлении определенных в договоре обстоятельств либо воздерживаться от отчуждения долей до наступления определенных в договоре обстоятельств (при этом к указанному договору применяются общие положения о договоре о реализации прав участников (учредителей) общества с ограниченной ответственностью, если иное не установлено законом или не следует из сути отношений сторон.)

II. Корпоративный договор в АО

Статья 261 Закона Украины «Об акционерных обществах» — договор между акционерами общества.

Договор между акционерами общества — это договор, предметом которого является реализация акционерами — владельцами простых и привилегированных акций прав на акции и/или прав по акциям, предусмотренных законодательством, уставом и другими внутренними документами общества, и по которому стороны обязуются реализовать способом, установленным таким договором, свои права и/или воздерживаться от реализации указанных прав.

1. Договором могут быть предусмотрены:

— обязанность его сторон голосовать способом, установленным таким договором, на общем собрании акционеров общества, согласовывать приобретение или отчуждение акций по заранее определенной цене и/или в случае наступления определенных в договоре обстоятельств, воздерживаться от отчуждения акций до наступления определенных в договоре обстоятельств, а также совершать иные действия, связанные с управлением обществом, его прекращением или выделением из него нового общества.

— условия или порядок определения условий, при которых акционер — сторона договора имеет право или обязан приобрести или продать акции общества, и определять случаи (которые могут зависеть или не зависеть от действий сторон), когда такое право или обязанность возникает.

— способы обеспечения исполнения обязательств, вытекающих из такого договора, и меры гражданско-правовой ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение таких обязательств.

— права сторон договора, в том числе право требовать возмещения причиненных вследствие нарушения договора убытков, взыскания неустойки (штрафа, пени), выплаты компенсации (фиксированной денежной суммы или суммы, подлежащей определению в порядке, предусмотренном договором между акционерами), применения иных мер ответственности в связи с нарушением договора между акционерами.

2. Предметом договора не может быть обязательство стороны этого договора голосовать согласно указаниям органов управления общества, относительно акций которого заключен этот договор (кроме случаев, если стороной договора является лицо, которое одновременно входит в состав органа управления такого общества)

3. Форма договора — письменная.

4. Дата вступления в силу договора — определяется договором.

5. Срок договора — заключается на определенный срок или бессрочно.

6. Обязательность договора — только для его сторон.

7. Информация о содержании договора не подлежит раскрытию и является конфиденциальной (если иное не установлено законом или договором).

8. Установлена обязанность стороны договора сообщить акционерному обществу информацию о заключении такого договора между акционерами в течение трех рабочих дней с даты его заключения (при этом ПАО раскрывает информацию о наличии договора между акционерами в порядке, установленном Законом Украины «О ценных бумагах и фондовом рынке» для раскрытия особой информации об эмитенте.)

9. Установлена обязанность лица, которое в соответствии с договором между акционерами приобрело право определять вариант голосования на общем собрании акционеров по акциям общества, сообщить акционерному обществу о получении такого права (если в результате такого приобретения это лицо самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) прямо или косвенно получает возможность распоряжаться более чем 10, 25, 50 или 75 процентами голосов по размещенным простым акциям общества.) Такое уведомление направляется в письменной форме и должно содержать такие сведения:

— полное наименование общества;

— фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица;

— о дате заключения и дате вступления в силу договора между акционерами, дате принятия решения о внесении изменений в договор между акционерами и дате вступления в силу соответствующих изменений, дате прекращения действия договора между акционерами;

— о сроках действия договора между акционерами;

— о количестве акций, принадлежащих лицам, заключившим договор между акционерами, на дату его заключения;

— о количестве простых акций общества, которое предоставляет этому лицу возможность распоряжаться голосами на общем собрании акционеров, на дату возникновения обязанности направить такое уведомление;

— о дате возникновения обязанности направить такое уведомление.

10. Установлена обязанность сообщать акционерному обществу информацию о заключении договора акционерами публичного акционерного общества с кредитором или иным третьим лицом одной из сторон договора, уполномоченной этим договором сделать соответствующее уведомление.

11. Последствия заключения договора относительно прав на акции и/или прав по акциям, заключенного стороной договора между акционерами в нарушение этого договора, — может быть признан судом недействительным по иску заинтересованной стороны договора между акционерами (в случае, если будет доказано, что другая сторона договора знала или должна была знать об ограничениях, предусмотренных договором между акционерами.)

12. Последствия нарушения условий договора между акционерами для АО — нарушение договора не может быть основанием для признания недействительными решений органов АО.

13. Установлена возможность заключения договора между кредиторами АО и акционерами АО, по которому акционеры с целью обеспечения охраняемого законом интереса таких третьих лиц обязуются реализовать свои корпоративные права способом, предусмотренным таким договором, или воздерживаться (отказаться) от их реализации, в том числе голосовать способом, предусмотренным таким договором, на общем собрании акционеров общества, согласованно совершать другие действия, связанные с управлением обществом, приобретать или отчуждать акции по определенной цене или при условии наступления определенных в договоре обстоятельств либо воздерживаться от отчуждения акций до наступления определенных в договоре обстоятельств (при этом к указанному договору применяются общие положения о договоре между акционерами, если иное не установлено законом или не вытекает из сути отношений сторон.)

III. Законом предусматривается выдача участниками ООО/акционерами АО безотзывной доверенности по корпоративным правам с целью исполнения или обеспечения исполнения обязательств участников ООО/акционеров АО (подлежит нотариальному удостоверению).

IV. Законом вносятся изменения в Закон Украины «Об управлении объектами государственной собственности», предусматривающие особенности согласования заключения договора между акционерами и или корпоративного договора предприятий, стороной в котором выступает государство.

Автор - Ирина ДАВЫДЕНКО, адвокат.