Сегодня 20 февраля 2018 года, 12:22

СМИ: правительство предложило МВФ план повышения цен на газ на 2-3% в квартал

Кабинет Министров Украины разработал и вынес на рассмотрение Международного валютного фонда новый вариант изменений методики определения цены газа для населения. Он предусматривает повышение тарифов на 2-3% в квартал.

Таким образом правительство пытается избежать резкого одномоментного повышения тарифов, резкого увеличения расходов на выплату субсидий, которое может быть при разовом значительном увеличении цены газа, а также рисков всплеска инфляции.

К октябрю 2019 года цена газа должна будет вырасти по предварительным расчетам приблизительно на 16%.

Параллельно с этим правительство подготовило и представило МВФ два варианта возложения спецобязательств (ПСО) для обеспечения газом населения и предприятия ТКЭ на 3 года — до 1 апреля 2021 года. Согласно обоим вариантам, переход к рыночной цене газа может быть лишь в случае уменьшения числа домохозяйств, получающих субсидии, до 25% и покрытия всех потребителей газа на Украине газом собственной добычи. А это возможно именно в 2021 году, когда, по прогнозу правительства, при добыче в 28 млрд куб. м. потребление будет 27 млрд куб. м.

Действующий механизм ПСО и определения цены газа для населения в правительстве считают неприемлемым для дальнейшего использования, поскольку он уже с апреля приведет к росту цены газа на 30%, что увеличит число субсидиантов до 60%, а нагрузку на госбюджет по выплате субсидий с 10 млрд грн до 80 млрд грн.

Напомним, что повышение цен на газ для населения до рыночного уровня и создание Антикоррупционного суда — это два главных требования МВФ, прогресс в которых необходим для нового транша в рамках действующей кредитной программы.