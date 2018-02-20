Сегодня 20 февраля 2018 года, 12:22

Правительство привело свои акты в соответствие с законом об усилении ответственности за неуплату алиментов

Кабинет Министров привел некоторые свои нормативно-правовые акты в соответствие с Законом №2234-VIII от 07.12.2017 относительно усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание путем совершенствования порядка принудительного взыскания задолженности по уплате алиментов.

В частности, внесены изменения в Правила пересечения государственной границы гражданами Украины (№57 от 27.01.1995) и Порядок оформления, выдачи, обмена, пересылки, изъятия, возвращения государству, признания недействительным и уничтожения паспорта гражданина Украины для выезда за границу (№152 от 07.05.2014). Так, установлено, что в случае предъявления справки, выданной органом государственной исполнительной службы, о наличии задолженности по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму соответствующих платежей за шесть месяцев, оформление (в том числе взамен утерянного или похищенного), обмен и выдача паспорта для выезда за границу, а также выезд с Украины граждан, не достигших 16-летнего возраста, осуществляются без согласия второго родителя.

Кроме того, внесены коррективы в Положение о порядке выдачи удостоверений водителя и допуска граждан к управлению транспортными средствами (№340 от 08.05.1993) относительно временного ограничения в праве управления транспортными средствами «злостных» неплательщиков алиментов.