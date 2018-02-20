Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 20 февраля 2018 года, 12:22

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Правительство привело свои акты в соответствие с законом об усилении ответственности за неуплату алиментов

20 февраля 2018 года Источник:Динай

Кабинет Министров привел некоторые свои нормативно-правовые акты в соответствие с Законом №2234-VIII от 07.12.2017 относительно усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание путем совершенствования порядка принудительного взыскания задолженности по уплате алиментов.

В частности, внесены изменения в Правила пересечения государственной границы гражданами Украины (№57 от 27.01.1995) и Порядок оформления, выдачи, обмена, пересылки, изъятия, возвращения государству, признания недействительным и уничтожения паспорта гражданина Украины для выезда за границу (№152 от 07.05.2014). Так, установлено, что в случае предъявления справки, выданной органом государственной исполнительной службы, о наличии задолженности по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму соответствующих платежей за шесть месяцев, оформление (в том числе взамен утерянного или похищенного), обмен и выдача паспорта для выезда за границу, а также выезд с Украины граждан, не достигших 16-летнего возраста, осуществляются без согласия второго родителя.

Кроме того, внесены коррективы в Положение о порядке выдачи удостоверений водителя и допуска граждан к управлению транспортными средствами (№340 от 08.05.1993) относительно временного ограничения в праве управления транспортными средствами «злостных» неплательщиков алиментов.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 7 (1051) от 13/02/18 Свежий номер

Уголовное право

№ 7 (1051)
Отрасли практики

Исковое дело

Судебная практика

С незнанием дела

Тема номера:

Временная петля

Частная практика

Расширенное создание

Архив голосованийVox Populi

Нужен ли Украине отдельный антикоррупционный суд?

Каждый суд должен быть антикоррупционным

Да, это должен быть отдельный суд первой инстанции

Да, но следует повысить требования к судьям, а избираться они должны на короткий срок, без права повторного избрания

Антикоррупционным должно быть законодательство, тогда название суда не имеет значения

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • Патентно-правова фірма «Пахаренко і партнери»
  • aequo
Пресс-релизы

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2017» в номинации «Деятель искусств года»

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2017» в номинации «Менеджер года»

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2017» в номинации «Мэр года»

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом