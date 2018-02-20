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В апреле-мае на срочную службу в Нацгвардию призовут 4 тысячи граждан

20 февраля 2018 года Источник:Цензор.НЕТ

Очередной призыв граждан Украины на срочную военную службу запланировано провести в период с апреля по май и с октября по ноябрь. Об этом сообщает пресс-служба НГУ на своей странице в соцсети.

«В апреле-мае текущего года будет проведена комплектация на срочную службу в гвардию 4000 человек. Это несколько больше, чем в прошлом, ведь замечаем, что очень много солдат переходит на контрактную службу», — отметил начальник службы кадровой работы Главного управления НГУ подполковник Сергей Маричев.

Напомним: Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении в запас военнослужащих срочной службы и сроках проведения очередных призывов на срочную военную службу в 2018 году.

Соответствующий указ 15 февраля был размещен на официальном сайте главы государства.

В документе указано, что военнослужащие срочной службы Вооруженных Сил и других военных формирований должны быть демобилизованы в установленный срок: в апреле-мае и октябре-ноябре 2018 года.

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