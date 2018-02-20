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Сегодня 20 февраля 2018 года, 12:22

Украина и Литва организуют комитет для создания Службы финрасследований

Украина и Литва договорились создать Координационный комитет для реализации реформы украинской Государственной фискальной службы (ГФС) и создания Службы финансовых расследований. Об этом сообщается на сайте Минфина Украины.

В состав Комитета будут входить представители Министерства финансов Литовской Республики и Украины, которые формируют политику в соответствующих сферах.

По предложению литовской стороны, Координационный комитет возглавит министр финансов Украины для координации сотрудничества с ЕС в рамках указанных реформ.

В рамках программы Европейского Союза по поддержке реализации Стратегии управления государственными финансами Литва будет координировать оказание помощи в реформировании Государственной фискальной службы.

Сообщается, что на встрече 19 февраля с делегацией Министерства финансов Литовской Республики и представительства ЕС на Украине был обсужден план реализации реформы ГФС, таможни и создания Службы финансовых расследований (СФР) — единого органа для борьбы с финансовыми преступлениями против государства.

Одним из ключевых вопросов в рамках реформы ГФС остается окончательная ликвидация налоговой милиции и создание единого органа по борьбе с финансовыми преступлениями против государства.

Напомним: в феврале 2017 года министр финансов представил законопроект о создании органа по противодействию финансовым преступлениям (СФР).

В основные функции Службы будет входить выявление, пресечение, раскрытие и предварительное расследование преступлений в экономической-финансовой-налоговой сферах, а также аналитическая и профилактическая работа. 22 марта того же года КМУ одобрил законопроект как правительственный.