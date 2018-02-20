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МВД оставляет суды под охраной полиции и Нацгвардии

20 февраля 2018 года Источник:День

Министерство внутренних дел Украины сообщает, что распространенная в СМИ информация о якобы снятии охраны подразделениями Национальной гвардии Украины с помещения Шевченковского районного суда в г.Киеве не соответствует действительности. Об этом говорится на сайте МВД.

«Сейчас там военнослужащие Национальной гвардии продолжают нести службу. В течение дня была проведена замена гвардейцев на этом объекте в соответствии с планом организации дежурства. Министерство внутренних дел призывает уполномоченные органы, в частности Государственную судебную администрацию и Высший совет правосудия, исполнить свои обязанности в соответствии со ст. 160 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» и как можно скорее создать специальную независимую службу охраны судов», — говорится в обнародованной официальной позиции ведомства.

В свою очередь министр внутренних дел как политическая фигура имеет основания давать оценку решениям органов государственной власти, которые демотивируют работников и подрывают авторитет правоохранительных органов. Поэтому он, в соответствии с обязанностями, будет и впредь защищать законные интересы личного состава всех подразделений системы МВД, подчеркнули в ведомстве.

Структуры МВД — Нацполиция и Нацгвардия — по-прежнему будут обеспечивать, согласно постановлению Кабинета Министров №906 от 9 ноября 2015 года «Об обеспечении охраны судов, других органов и учреждений судебной системы, а также учреждений судебных экспертиз», охрану судов, пока не будет принято иное законное решение и пока не будут реализованы в полном объеме нормы ст.160 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей».

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