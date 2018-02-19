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Сегодня 20 февраля 2018 года, 00:22

Legal High School: представитель банковского сектора проанализировала основания прекращения поручительства

Советник председателя правления ПАО «Идея Банк» Юлия Карпец выступила в рамках Legal High School с лекцией «Признание договора поручительства прекращенным. Основания прекращения поручительства».

«Основания прекращения поручительства можно разделить на две группы: общие основания, которые регулируют прекращение любых гражданских обязательств, и специальные, регулирующие непосредственно прекращение поручительства», — отметила г-жа Карпец.

Общими основаниями (глава 50 раздела 1 книги 5 Гражданского кодекса Украины «Прекращение обязательства»), в частности, выступают:

— исполнение обязательства;

— передача отступных (в денежном выражении, товарном и т.д.)

— зачет встречных однородных требований;

— зачет требований в случае замены кредитора;

— договоренность сторон;

— прощение долга;

— объединение кредитора и должника в одном лице;

— смерть физического лица;

— ликвидация юридического лица;

— невозможность исполнения обязательства (пример — ответственность поручителя в объеме наследственного имущества, которое отсутствует).

К специальным основаниям (статья 559 ГК Украины — «Прекращение поручительства») относятся следующие:

— прекращение основного обязательства, замена обязательства без согласия поручителя в случае увеличения объема его ответственности;

— отказ кредитора после наступления срока исполнения обязательства принять надлежащее исполнение, предложенное должником или поручителем;

— перевод долга, если поручитель не поручился за нового должника;

— окончание срока, установленного в договоре поручительства;

— непредъявление кредитором (в случае, если срок не установлен) требования к поручителю на протяжении шести месяцев со дня наступления срока исполнения основного обязательства;

— непредъявление кредитором иска к поручителю на протяжении одного года со дня заключения договора поручительства, если срок основного обязательства не установлен или установлен моментом предъявления требования.

Слушатели обсудили со спикером Юлией Карпец указанные выше основания со ссылкой на судебную практику относительно каждого из них, приведя позицию и правовые выводы Верховного Суда Украины, Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел.

Так, к примеру, постановление пленума ВССУ № 5 от 30 марта 2012 года «О некоторых вопросах разрешения споров, возникающих из кредитных правоотношений» указывает на правомерность и действительность согласия поручителя, предоставленного на будущее, в случае, когда условиями договора поручительства ясно и однозначно предусмотрено такое согласие. Одним из условий правомерности является указание в договоре четкой границы максимальной процентной ставки, которая может быть введена в будущем.

Также была рассмотрена практика ВСУ по следующим вопросам поручительства:

— относительно прекращения поручительства в случае ликвидации должника юридического лица (постановление от 29 марта 2017 года по делу №6-2013цс16, постановление от 11 сентября 2013 года по делу №6-52цс13);

— относительно прекращения поручительства в результате увеличения объема его обязанностей без согласия последнего (постановление от 21 мая 2012 года по делу №6-20цс11, постановление от 5 февраля 2014 года по делу №6-160цс13);

— относительно формы выражения согласия поручителя на увеличение объема ответственности (постановление от 5 февраля 2014 года по делу №6-152цс13);

— относительно способа согласия поручителя на увеличение объема ответственности (постановление от 5 июня 2013 года по делу №6-43цс13)

— относительно прекращения поручительства в случае перевода долга, замены должника без согласия поручителя (определение от 6 октября 2010 года по делу №6-27789св09, вывод ВСУ по делу №6-25785св09);

— относительно объема ответственности поручителя в случае замены должника в порядке наследования (определение от 6 июля 2011 года по делу №6-25785св09).