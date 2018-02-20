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Сегодня 20 февраля 2018 года, 12:22

На территории Украины существует более 705 мест массовой регистрации — Opendatabot

На Украине существует более 705 мест массовой регистрации — адресов, по которым зарегистрировано более 50 компаний. Об этом сообщает Opendatabot, платформа для работы с открытыми данными.

Больше всего компаний зарегистрировано по адресу г.Киев, ул.Мельникова, дом 12. Там зарегистрировано 2006 активных компаний и 287 закрытых.

Более 500 активных компаний зарегистрировано по адресам — ул.Зверинецкая, 63 (995 компаний) и ул.Николая Василенко, 7а (551 компания). Обе улицы находятся в Киеве.

В целом наибольшее количество мест массовой регистрации — в Киевской области. На втором месте — Одесская и Харьковская области.

«На данный момент место массовой регистрации не считается проблемой, поэтому эти данные отсутствуют в том числе и на нашем сайте», — сообщили в пресс-службе ГФС.