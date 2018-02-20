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В ГФС рассказали, как украинцам получить налоговую скидку

20 февраля 2018 года Источник:Finance.Ua

В случае, если потраченная сумма на приобретение задекларированного объекта к уплате налогов достаточно высока, физические лица могут получить налоговую скидку. Об этом сообщила начальник главного управления ГФС в Киеве Людмила Демченко.

По ее словам, сейчас уже 3200 человек подали налоговые декларации, из них в Киеве зарегистрировано 200 миллионеров, а сумма задекларированного объекта к уплате составляет 1,9 млрд грн.

«Мы не только собираем налоги, но и возвращаем соответствующие налоги физическим лицам, имеется в виду вопрос налоговой скидки», — заявила представитель ГФС.

По словам чиновницы, для получения налоговой скидки необходимо подать декларацию в налоговую службу, задекларировать налоговую скидку и предоставить подтверждающие документы. Налоговая служба в течение 60 дней рассмотрит соответствующие бумаги и составит заключение: подлежит сумма возврату физическому лицу или нет.

«Сегодня подано заявок на возврат 4 млн 900 грн, в прошлом году было подано заявлений только на 2 млн грн», — сообщила Л.Демченко.

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