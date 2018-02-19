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Сегодня 20 февраля 2018 года, 00:23

Министр финансов подал в суд иск к ГФС

Министр финансов Александр Данилюк обратился в Окружной административный суд г.Киева с иском к Главному управлению Государственной фискальной службы Украины в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Отмечается, что А.Данилюк просит суд признать противоправными и отменить приказы киевской ГФС о проведении в отношении него документальной внеплановой невыездной проверки, а также признать незаконными действия, связанные с такой проверкой и переносом срока ее проведения.

Кроме того, министр финансов просит суд признать противоправными и отменить ряд налоговых уведомлений-решений, в том числе решение ГФС о результатах рассмотрения жалобы.

Судебное заседание состоится 5 апреля.

Как сообщалось, 8 февраля восемь депутатов зарегистрировали в Верховном Совете проект постановления, которым предлагают признать работу Министерства финансов неудовлетворительной и уволить министра финансов Александра Данилюка. 21 декабря 2017 года А.Данилюк обвинил Генеральную прокуратуру в попытках препятствовать расследованию относительно «Приватбанка» и выступил с требованием отставки Генпрокурора Юрия Луценко.

20 декабря народный депутат Сергей Лещенко обнародовал письмо одиозного сотрудника Генпрокуратуры Константина Кулика к СБУ с требованием проверить созданный Данилюком и Саакашвили «Центр свободной экономики имени Кахи Бендукидзе».

Летом 2017 года Генпрокуратура подозревала министра финансов Александра Данилюка в уклонении от уплаты налогов. 4 сентября Генпрокуратура закрыла производство по делу об уплате налогов А.Данилюком.

В начале ноября Государственная фискальная служба возобновила налоговую проверку в отношении министра.