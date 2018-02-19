Председатель Нацполиции призвал ГСА самой позаботиться об охране судов

Председатель Национальной полиции Украины призвал Государственную судебную администрацию создать специальную службу судебной охраны. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
В частности, он призвал Государственную судебную администрацию «создать собственную систему охраны зданий судов, как это предусматривает закон».
«Хотелось бы, чтобы коллеги из Государственной судебной администрации вспомнили о своем долге по созданию специальной службы судебной охраны. Несмотря на то что средства на создание этой службы закладываются в бюджете и куда-то тратятся, они из года в год «не успевают» ее создать», — подчеркнул С.Князев.
Сохранить:
Контакты:
Нужен ли Украине отдельный антикоррупционный суд?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2017» в номинации «Деятель искусств года»
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2017» в номинации «Менеджер года»
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2017» в номинации «Мэр года»
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: