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Председатель Нацполиции призвал ГСА самой позаботиться об охране судов

19 февраля 2018 года Источник:Украинские Национальные Новости

Председатель Национальной полиции Украины призвал Государственную судебную администрацию создать специальную службу судебной охраны. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

В частности, он призвал Государственную судебную администрацию «создать собственную систему охраны зданий судов, как это предусматривает закон».

«Хотелось бы, чтобы коллеги из Государственной судебной администрации вспомнили о своем долге по созданию специальной службы судебной охраны. Несмотря на то что средства на создание этой службы закладываются в бюджете и куда-то тратятся, они из года в год «не успевают» ее создать», — подчеркнул С.Князев.

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